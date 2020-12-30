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中年大叔冷天嗑海鮮、麻辣鍋 半夜痛風發作痛到急診

記者江良誠／南投報導
氣溫驟降熱呼呼的火鍋滿足口腹之欲，但常吃海鮮、肉類等高普林火鍋，會導致痛風發作。圖／南投醫院提供
氣溫驟降熱呼呼的火鍋滿足口腹之欲，但常吃海鮮、肉類等高普林火鍋，會導致痛風發作。圖／南投醫院提供

寒流來襲，聚餐來頓熱滾滾的火鍋是種享受。台灣南投45歲陳姓男子近日常和朋友聚餐吃海鮮鍋、麻辣鍋，喝熱湯搭配啤酒，大飽口福。結果半夜右腳大拇指突然腫脹、抽痛，痛到無法入睡，半夜掛急診，檢驗發現尿酸指數高達8.9mg/dl(正常值在3.7-7.3 mg/dl)，引發急性痛風。

南投醫院家醫科醫師詹德欽說，痛風是因普林代謝異常，導致血液尿酸濃度上升，「尿酸鈉鹽」沈積在關節滑囊液中，造成關節腫脹發炎和變形。腳趾、腳踝、膝關節及手關節都有可能發生，急性痛風發作時，可透過藥物控制及飲食調整，來改善症狀。

詹德欽說，火鍋加入許多海鮮、肉類滾煮，湯頭越煮越濃，普林含量也隨著時間而逐漸增加，如果喝太多火鍋湯頭，誘發急性痛風機率也會提高，另外家族史、肥胖、長期飲酒、劇烈運動、減重、高普林飲食、腎臟疾病、代謝疾病、糖尿病、高血壓也是痛風的高風險群，需多加留意，降低痛風發作的機會。

他也提醒，痛風會復發，除了適度運動，每日補充足夠水分。罹患痛風的民眾，飲食更應控制熱量攝取，少吃脂肪類及高普林的食物，吃火鍋時應避免麻辣鍋、藥膳鍋、麻辣、泡菜鍋、羊肉爐、薑母鴨、麻油雞、酸菜白肉鍋等大骨、雞肉、魚頭、內臟熬煮的重口味湯底鍋。 應選擇新鮮蔬菜、優質雞蛋等低普林食材，搭配昆布鍋、蔬菜鍋等清淡湯底，避免痛風復發。

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