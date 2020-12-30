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巨型袋鼠闖入家亂挖洞 勇父迎戰被一腳踹飛

編譯張君堯／即時報導
澳洲一戶人家後院近日來了一隻體型巨大的袋鼠，男子為保護家人挺身而出和牠單挑，袋鼠受到刺激突然站起身跳向他，用腳和爪子發動快速攻擊。(取材自臉書)
澳洲一戶人家後院近日來了一隻體型巨大的袋鼠，男子為保護家人挺身而出和牠單挑，袋鼠受到刺激突然站起身跳向他，用腳和爪子發動快速攻擊。(取材自臉書)

澳洲一戶人家後院近日來了一隻體型巨大的袋鼠作亂，男子為保護家人挺身而出和袋鼠單挑，沒想到這隻站起來和男子差不多高的袋鼠突然使出飛踢，直接將男子踹翻在地，整起過程被拍下來。

居住在澳洲新南威爾斯省的羅賓森（Mitchell Robinson）一家人，耶誕節當天目擊一隻巨大袋鼠闖入他們家的院子，徘徊了一陣子，還不停在地上挖洞，羅賓森為了保護家人安全，主動上前想趕走這位不速之客。

羅賓森先撿地上的石頭朝袋鼠丟去，沒想到袋鼠受到刺激突然站起身跳向他，用腳和爪子發動快速攻擊，隨後更直接用力飛踢一腳，將羅賓森瞬間KO在地，袋鼠接著一溜煙逃離現場。

羅賓遜的朋友蒂娜（Tina Grace Rowe）透露，「袋鼠只是盯著他（羅賓森）看，他撿起東西想把袋鼠趕走，他一動袋鼠就衝向他攻擊，而且牠很龐大，是一隻很壯的公袋鼠」。

不過蒂娜也表示這是場不公平的對決，因為羅賓森先前手臂才受過傷正在恢復中，不過令人訝異的是，羅賓森在與袋鼠的衝突中躲過攻擊，甚至還快速打了牠一拳，所幸袋鼠打完就迅速離開現場，羅賓森也未受傷，解除了這場「袋鼠危機」。

影片在網路上曝光後，引起網友熱烈討論，有網友覺得羅賓森相當幸運，因為人類跟袋鼠打架很可能會受重傷，也有人為袋鼠抱不平，認為人類破壞牠們的棲息地，卻不准袋鼠進入自家庭院，強調「別打擾牠們就好了」。

費瑟代爾（Featherdale）野生動物公園的管理員斯台普斯（Chad Staples）指出，袋鼠前手有巨大的爪子，用來抓緊東西，而且牠們的後腿是用來踢人的，「全身上下都是武器」。

來源：7NEWS Australia YouTube

這隻和男子差不多高的袋鼠突然使出飛踢，直接將男子踹翻在地。(取材自臉書)
這隻和男子差不多高的袋鼠突然使出飛踢，直接將男子踹翻在地。(取材自臉書)

澳洲 耶誕節 YouTube

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