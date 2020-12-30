好冷怎麼辦？紅毛猩猩裹毯喝薑茶、無尾熊縮成球

紅毛猩猩裹毯子禦寒。（圖：台北市立動物園）

冬天冷得受不了，面對低溫 ，動物園 的動物都怎麼禦寒呢？台北市立動物園說，早在在冬季正式來臨之前，照養團隊就會開始逐步增加部分動物們每天的食物分量，讓動物們能儲存足夠的脂肪，另外還有很多禦寒奇招，舉凡地熱、暖氣、照燈、麻布袋、乾草、薑粉及薑湯等應有盡有。

每年都提早在入秋時，便啟動各項禦寒措施，因為野生動物們可不像人類一樣，可以等到真正感覺寒冷之後，才開始翻箱倒櫃地將厚重的衣物找出來穿上。因此，在冬季正式來臨之前，動物園的照養團隊就會開始逐步增加部分動物們每天的食物分量，像是食肉目的大型貓科動物，冬季增加的食物量，相較於夏季平均多了約50%。至於部分食量較小的動物，可能無法在短時間內大量進食，就得提供其他熱量較高的替代食材，讓動物們能儲存足夠的脂肪，以安穩度過寒冷的冬天。

紅毛猩猩與牠的麻布袋。（圖：台北市立動物園）

除了增加食物的攝取分量，動物們禦寒保暖的方式也各展其趣。和人類在演化上最相近的靈長類動物，每當氣溫下降時，總會趕緊「放下歧見」選擇相互擁抱取暖。智商較高的巨猿科動物，還會將麻布袋蓋在身上抵禦寒風，或是坐在暖器的出風口附近，享受一陣陣的熱風吹拂。怕冷的黑猩猩早上要外出活動時，會先喝上一點保育員貼心準備的薑茶來保暖。

體型較大的牛科動物們，會自己找尋背風處躲避寒風吹襲，保育員也會在室內的地面，鋪上一層厚厚的乾草，讓牠們可以舒服地坐臥在上面打盹。河馬和鱷魚，則會選擇溫度相對較高的水底避寒；而像背部的皮毛比較厚的無尾熊，冷的時候就會將自己捲縮起來，避免流失熱度。

背部的皮毛比較厚的無尾熊，冷的時候就會將自己捲縮起來，避免流失熱度。（圖：台北市立動物園）

不過面對寒流也有老神在在的動物，像是大貓熊「團團」、「圓圓」、「圓仔」及「圓寶」一家而言，冷氣團過境所帶來的冷空氣，不過是剛剛好而已。

還有慣於生活在亞南極的國王企鵝，牠們身上有著渾厚重疊的油性皮毛，除了防水之外還能隔絕冷空氣，具有極佳的禦寒功能，因此早練就了一身適應極地環境的硬功夫，即使是戶外寒流來襲，牠們仍待在終年恆溫（攝氏8到10度）的室內環境裡，而且最喜歡站在保育員舖設的冰上「納涼」。

靈長類動物每當氣溫下降時，總會趕緊「放下歧見」選擇相互擁抱取暖。（圖：台北市立動物園）

另外，考量動物的生態習性，保育員會適時打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自己選擇要待在戶外或是回去內舍避寒，像是聰明的金剛猩猩「迪亞哥」一家，在冬季天冷或是下雨的日子，除了早上九點到十點或是下午兩點半到三點半之間，會短暫停留在戶外活動場用餐之外，多數的時間牠們喜歡回到溫暖的室內活動；紅毛猩猩或是伊蘭羚羊等動物也會做出類似的選擇。因此，動物園提醒，如果民眾到了戶外活動場找不到牠們的身影，極有可能就是動物們正躲在室內休息，自主地放「寒假」去了。