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指1.4億中國男人「陽痿」A股上市公司遭官方罰錢

記者李仲維／即時報導
A股上市公司常山藥業28日晚間公告，收到證監會行政處罰書。（取材自微博）
A股上市公司常山藥業28日晚間公告，收到證監會行政處罰書。（取材自微博）

兩年多前，A股一家上市公司宣稱稱中國有1.4億男人勃起障礙，引發輿論關注和官方介入，如今正式結案，公司和時任高階主管受到處罰。

中國基金報報導，A股上市公司常山藥業28日晚間公告，收到證監會行政處罰書，原因就是2年多前，公司一則公告稱，中國國內ED患者（俗稱陽痿）人數約1.4億人，假設其中有30%接受治療，人數將達4200萬人。

公司當時宣稱，假設接受治療的ED患者每年都能多次使用藥物，未來中國潛在的市場規模有望達到百億元級別，市場空間廣闊。

證監會河北證監局在行政處罰書中表示，1.4億ED患者等內容已構成誤導性陳述。常山藥業公告未註明數據來源，導致投資人無法對資訊來源進行檢索，無法了解確切的計算方法。

處罰書指出，時任公司董事長兼總經理高樹華、以及時任副總經理兼董秘吳志平未能嚴格把握資訊披露標準並執行監管要求，未能發現公告內容存在前述問題。因此決定對常山藥業給予警告，並處以人民幣60萬元罰款、對高樹華處以30萬元罰款、對吳志平處以30萬元罰款。

有網友稱，中國有14億人口，按男女比例各按一半計算，即有7億男性（含未成年人）。說中國有1.4億ED患者，相當於20%，即每5名男性當中，就有一位陽痿患者。這與大眾普遍認知存在一定差異。

不少網友認為該數據是在吹牛皮，甚至認為這個數據是在侮辱人，懷疑數據來源和統計。

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