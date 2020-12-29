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老婆聖誕節不探訪鬱悶？西班牙精神囚犯「自宮洩憤」

編譯張君堯／綜合報導
事情聖誕節前夕，獄卒突然發現一名男囚犯「自宮」後倒臥血泊中奄奄一息，當時相關人員嚇得立刻將他送醫急救，所幸撿回一命。取材自Her.ie
事情聖誕節前夕，獄卒突然發現一名男囚犯「自宮」後倒臥血泊中奄奄一息，當時相關人員嚇得立刻將他送醫急救，所幸撿回一命。取材自Her.ie

西班牙加的斯省聖瑪麗亞港（Puerto de Santa Maria）近日發生「意外」，一名患有精神疾病的男囚犯得知老婆拒絕進行夫妻探視，一時激動的他竟揮刀「自宮」切掉下體，所幸監獄工作人員及時發現將其送醫急救，讓他撿回一命，但囚犯是否順利接回「斷肢」尚不清楚。

事情聖誕節前夕發生在聖瑪莉亞港三號港口（Puerto III）監獄，獄卒突然發現一名男囚犯「自宮」後倒臥血泊中奄奄一息，當時相關人員嚇得立刻將他送醫急救，所幸撿回一命。知情人士透露，此事完全是因為「他的妻子不想來探監」，加上傷者本身患有精神疾病才會釀禍。

由於聖誕節具有團圓、相聚等意義，因此監獄提供犯人們及其伴侶「夫妻探視權」（Conjugal Visit），在數小時內相伴度過極富意義的節慶，期間兩人也能進行性行為尋求溫存，讓自己更有動力服完刑期，因此男子恐怕是遭拒失望，才會採取激烈行動表達不滿。

目前還不清楚醫生能否接回他的性器官，無獨有偶，這並非第一次有精神疾病囚犯行為失控，日前一名30歲老人同樣自殘、割掉自己的耳朵後吃掉。

相關單位警告這種狀況恰好證明，本應安置在精神病院的囚犯被關在一般監獄會發生什麼事。

西班牙加的斯省聖瑪麗亞港三號港口監獄近日發生「意外」，一名患有精神疾病的男囚犯得...
西班牙加的斯省聖瑪麗亞港三號港口監獄近日發生「意外」，一名患有精神疾病的男囚犯得知老婆拒絕進行夫妻探視，一時激動的他竟揮刀「自宮」切掉下體。取材自SOLARPIX.COM

監獄 聖誕節

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