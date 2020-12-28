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看OurHope演唱會影片 聽「電音公主」蔡恩雨療癒美聲

世界新聞網
「電音公主」蔡恩雨，在OurHope演唱會上獻唱兩首歌曲。擷自YouTube影片
「電音公主」蔡恩雨，在OurHope演唱會上獻唱兩首歌曲。擷自YouTube影片

12月19日舉辦的「五力全開OurHope線上演唱會」圓滿落幕，主辦單位世界日報提醒，錯過當天直播的民眾，可在12月31日前，至OurHope演唱會活動官網觀賞當天完整版直播影片。

OurHope演唱會邀請了五位華語歌壇巨星，其中擁有「電音公主」稱號的蔡恩雨，當天演唱兩首歌，分別是自創的《I Love The Sky》以及翻唱歌曲《飛鳥和蟬》。《I Love The Sky》是蔡恩雨專輯中的歌曲，也是一首有感染力的歌，能讓歌迷從她的滿滿正能量的嗓音，激勵自己逐夢的心情，期盼疫情下的全美華人對生活永不放棄。

影片來源：YouTube

除了蔡恩雨帶來的電音曲風外，OurHope演唱會精采內容有：林宥嘉用三首迷幻歌曲圈住線上粉絲們的心、Jason Chen用歌曲鼓勵大家要珍惜與家人朋友的相處時光、周興哲大放送五首溫暖情歌，以及彭佳慧以柔情嗓音獻唱新歌《總是會好的》。

5位歌手還將送出親筆簽名T恤，只要在2021年1月3日前上OurHope演唱會活動網站登記，便有機會抽中周興哲、林宥嘉、彭佳慧或Jason Chen、蔡恩雨等人的親筆簽名T恤。抽獎結果也將於1月4日公布在OurHope演唱會活動網站 https://ourhope.worldjournal.com

影片來源：YouTube

疫情 華人 世界日報

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