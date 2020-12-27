哆啦A夢、龍貓都來了！Gucci、Loewe把經典卡通變時尚

Gucci和Loewe分別與《哆啦A夢》、《龍貓》推出聯名系列。圖／摘自Gucci官網、IG

日本動漫 魅力強大，影響力遍及全球，許多角色更是伴隨著好幾個世代的人們一起長大，像是《哆啦A夢》、吉卜力工作室的許多作品等等。而近日這些題材也成了時尚品牌Gucci和Loewe的設計靈感，推出一系列充滿童年色彩的新作品，包含服裝、包款、配件等，除了讓人找回兒時美好回憶，也巧妙讓這些卡通人物變得更有時尚潮流感 。

Doraemon X Gucci系列，主打經典GG Supreme搭配哆啦A夢俏皮的姿態。圖／摘自官網

Doraemon X Gucci系列毛衣。圖／摘自官網

Gucci在今年七月發表了Epilogue終曲系列服飾，找來品牌旗下員工擔任模特兒展示新品，蔚為話題。當時引起網友關注的，除了唐老鴨印花單品之外，還有一款與「哆啦A夢」聯名的手提包。就在近日，Gucci官網正式釋出了Doraemon X Gucci系列，主打經典GG Supreme搭配哆啦A夢俏皮的姿態，品項網羅毛衣、包款、球鞋、泳衣等，選擇超豐富。

Loewe X 龍貓系列預計明年一月正式上市。圖／Loewe提供

Loewe X 龍貓系列。圖／Loewe提供

而Loewe則是預告將推出吉卜力工作室《龍貓》系列商品，這次將動畫裡的大龍貓、白龍毛、小龍毛和灰塵精靈都運用在設計上，還有龍貓半夜幫忙草壁皋月、草壁梅兩姊妹在院子裡種的大樹等，把故事角色與經典的情節都呈現出來。商品除了T恤、毛衣之外，還有人氣包款Puzzle、Hammock等等，全系列預計在明年1月8日開賣。