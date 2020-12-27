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冬天一直用熱水洗手 隨時補擦護手霜防龜裂

記者楊雅棠／台北報導
冬天一直用熱水洗手，可隨時補擦護手霜避免乾燥龜裂。圖／ingimage
冬天一直用熱水洗手，可隨時補擦護手霜避免乾燥龜裂。圖／ingimage

寒冷的冬天，很多人都會出現肌膚乾燥的狀況，加上現在防疫期間，許多人一直用熱水洗手，造成手部乾裂脫皮。台灣開業皮膚科醫師趙昭明表示，洗手時少使用熱水，並可隨時補擦較滋潤的護手霜，避免皮膚龜裂。

趙昭明說，冬天吹冷風容易讓皮膚流失水分，而許多人因為天冷，會一直用熱水洗手，更容易洗去皮膚的油脂，造成皮膚乾癢。因此可隨時補充護手霜，達到保濕的效果。

護手霜的成分包括物理性和化學性成分，常見的有維生素A、D、E、玻尿酸、甘油等，可達到保濕和鎖水雙管齊下，有效減緩皮膚的水分迅速蒸發到空氣中。有些人可能皮膚較為品感，可以選擇沒有防腐劑的護手霜。

但趙昭明表示，坊間有許多宣稱保濕效果的化妝品，民眾可能也看不懂成分，可先審視外包裝是否印有藥品許可證字號；而2024年後這類有特定用途的化妝品，則必須通過SA（公司安全資料簽署）認證確認產品安全，才能上市。

那麼擦臉的乳液和擦手的能不能混用呢？趙昭明表示，保濕產品可以混用，但臉的肌膚較薄、手的角質層較厚，還是要依據膚況、龜裂程度選擇。若是乾性肌膚可選用較油的產品、油性肌膚則最好選用親水性強的保濕產品，避免毛囊阻塞，進而造成毛囊炎。

而當手部龜裂或是出現有傷口時，可先使用消炎藥膏厚再塗上護手霜，並且隨時補充，避免乾燥龜裂的情況更基嚴重。

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