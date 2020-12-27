牛年犯太歲 牛、龍、馬、羊、狗如何保平安、催好運？

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2021歲次辛丑年是生肖屬牛之人的本命年，生肖屬羊之人沖太歲；生肖屬馬之人害太歲；生肖屬狗之人刑太歲。值太歲、刑太歲、沖太歲、害太歲總稱「犯太歲」，各有其影響，無論是哪一種，皆代表運勢多變、反覆無常，在那一年裡必定波折多變，運勢浮沉不安。2021牛年「犯太歲」的「牛兒、龍兒、馬兒、羊兒、狗兒」如何保平安催好運？專業命理師湯鎮瑋在新書《2021牛轉錢坤開運農民曆》中傾囊相授不藏私，精準解說生肖、八字、面相、姓名犯太歲的化解方法！只要廣結善緣，心存善念即是安太歲；安定好自己的心腳踏實地，應時而行，不管到哪裡都能諸事如意、大吉大利！

2021辛丑牛年犯太歲生肖：

值太歲生肖——牛

2021年為辛丑牛年，生肖屬牛的朋友與太歲相同，稱之為值太歲，也就是常聽到的「本命年」。運程行至本命年，必須謹慎對待，犯太歲的影響在於心情起伏較大，容易情緒低落或好發脾氣，凡事總會自生煩惱、半悲半喜，再再考驗著智慧與定性；須以不變應萬變，謹慎保守，凡事以和為貴。

【化解方法】

生肖屬牛的人在辛丑年是本命年，在自己的本命年裡各方面運勢都會大受影響，今年會變得焦躁，覺得煩惱倍增，做任何事都充滿阻礙，計畫中的事情無法順利進行，事業或投資 上付出了諸多心力，最後結果不甚理想；在感情方面，單身者無太大進展，有伴者在感情中會有摩擦。本命年情緒起伏大，今年會想要有重大改變，但謹記勿操之過急，易做出錯誤判斷，避免本命值太歲帶來不利的影響。

沖太歲生肖——羊

沖者，有沖犯之意，例如生肖羊所代表的地支為未，恰與丑相沖，因此生肖屬羊的朋友2021年沖太歲，逢沖則動，運勢反覆，多有變動，宜低調行事，應時而行，易有奔波勞碌，卻徒勞無功的情形，亦容易發生意外、流血、傷亡及破財等事故，如處理不當，財運、事業、感情、家宅皆會受到較大的影響。處理事務需步步為營。

【化解方法】

生肖羊（未）和牛年（丑）地支相沖，沖煞影響最為嚴重，首要是影響健康，今年沖煞是疾厄宮，生肖屬羊的人容易受到病符侵擾，抵抗力下降，使疾病上身，要好好照顧身體，多運動才有好的體力維持健康。此外，多注意自身安全問題，尤其是外出旅遊更要留意，當心易有血光意外發生。多一分小心就多一分安全，謹記平安就是福！

害太歲生肖——馬

害者，陷害、損害、侵害也，害太歲主家宅不寧，常為家事擔憂，做事亦會遇到很多阻滯，令人心慌意亂；也代表互相爭鬥對峙，容易被陷害、侵權、朋友出賣、合作關係受損，食物中毒、被誤導而破財等，要格外防範小人是非，應謙虛地沉實應付。投資經營不宜太過貪求，以免損失重大，後悔莫及。

【化解方法】

在牛（丑）年，屬馬（午）的人受到太歲影響，較缺乏耐心，性格顯得更加急躁，容易在言語上得罪他人而不自知，言之無心聽者有意，無形中給自己製造一些是非，要當心小人問題，與他人相處遵守「以和為貴」的的原則。在感情方面，因脾氣陰晴不定，也容易與伴侶發生口角爭執，對另一半的要求會提升，使雙方無法好好溝通。感情是須要經營的，彼此各退一步，包容彼此，才是長遠之道。

刑太歲生肖——狗

偏沖太歲，又稱刑剋太歲，其對運程影響雖不若值太歲及沖太歲明顯，但仍是吉凶互現的一年，縱使有好運庇護 ，仍不可得意忘形，此時更要謙卑以待，方可解危為貴，吉福常在。

【化解方法】

生肖狗（戌）和牛年（丑）地支相刑，相刑會特別顯現在言語紛擾，要注意言語上的災禍，可能因你的一句話而傷到最親密的人。今年在事業和財運上會受到是非干擾，不論是在職場或是生活中，都會出現一些流言蜚語，要當心禍從口出，可能因此惹上官非。

破太歲生肖——龍

破太歲在犯太歲之中影響力最小，不利人際往來，所以在今年最容易出現人緣問題，易因人事恩怨事情而煩惱費神。全年須防是非破財，勿管閒事，免得無謂災害而引起官方訴訟。

【化解方法】

今年原本計畫好的事情，常會有破局的狀況發生，不論是在事業或感情甚至財運方面，都不可輕忽破太歲帶來的影響。尤其在投資理財方面，今年不宜大額投資，可能會有血本無歸的破財慘況；與人合作生財也要慎選夥伴，合夥生意容易引發人事紛爭，嚴重者甚至有官司糾紛，最終雙方不歡而散。

（此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」）