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龐貝城首次挖掘出「熱食餐廳」 羅馬人拿雞鴨當廣告

編譯中心／綜合報導
近日龐貝考古團隊在遺址中有驚人的發現，他們在龐貝城中找到一家古老的「沙拉吧」，上面有著精美的壁畫。（取材自推特）
近日龐貝考古團隊在遺址中有驚人的發現，他們在龐貝城中找到一家古老的「沙拉吧」，上面有著精美的壁畫。（取材自推特）

位於義大利的龐貝古城在公元79年被維蘇威火山爆發時的火山灰覆蓋，由於火山爆發來得又急又快，許多珍貴的歷史文物都被埋藏在六米深的火山灰下。近日龐貝考古團隊在遺址中有驚人的發現，他們在龐貝城中找到一家古老的「沙拉吧」，上面有著精美的壁畫，該壁畫也被證實與當時居民的飲食習慣有關，甚至還有快餐店和各種不同的餐具。

根據每日郵報報導，龐貝考古團隊推測挖掘出來的快餐店，顯示出古羅馬城的居民偏愛外出用餐，龐貝考古公園的長期負責人馬西莫（Massimo Osanna）表示，雖然過去在龐貝城發現有約80間快餐店，但「熱食餐廳」卻是頭一次。

他們注意到，該「熱食餐廳」有一個多面的櫃檯，上面裝有盛放熱食的容器，其中一個還裝有鴨骨頭的碎片，以及山羊、豬、魚、蝸牛等動物的遺骸。此外，盛裝葡萄酒的容器底部也有少量蠶豆的蹤跡，考古團隊說明，在古代蠶豆經常被加到葡萄酒內以增添風味，「這些快餐食物很受當時平民的歡迎，但是羅馬上流社會的菁英卻不常光顧」。

動植物專家也分析該遺址的特殊壁畫，在快餐店的櫃檯上可以看到兩隻顛倒的綠頭鴨和一隻公雞，他們認為這是廣告宣傳的一種方式。龐貝古城的人類學家瓦萊里亞（Valeria Amoretti）也說，初步分析證實，這些塗鴉壁畫代表著快餐店有銷售相關的食品和飲料。

報導中也提到，要經營一家成功的餐館，好的地理相當重要，因此這間「熱食餐廳」外面還有一個噴泉廣場和溫泉浴場。不少人類的遺體也在餐館中被挖掘出來，不過有些骨頭和珍貴物品已在17世紀被盜賊破壞。

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