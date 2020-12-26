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英媒：台灣毛小孩比15歲以下青少年還多

編譯洪啟原／綜合外電
外媒報導，特別是貓和狗的飼主人數激增，已使寵物照護產業賺進大把鈔票。美聯社
外媒報導，特別是貓和狗的飼主人數激增，已使寵物照護產業賺進大把鈔票。美聯社

英國企業家克拉克剛成為一隻四個月大喜樂蒂牧羊犬的飼主，他坦承，在台北的購物中心附近推著寵物推車，感覺有點不自在，但飼主推著寵物推車四處跑的場景在台灣已經司空見慣。克拉克與家人現居台灣。

英國每日電訊報（Telegraph）報導，台灣的寵物犬用品銷售欣欣向榮，反映台灣生育率滑落的速度相當驚人。最新分析預估，台灣今年的寵物數量約為300萬隻，預料已超過全台15歲以下的青少年總人數。

特別是貓和狗的飼主人數大幅攀升，已使寵物照護產業賺得口袋飽飽。根據市調業者歐睿國際（Euromonitor）的資料，在台灣，與寵物有關的消費額自2015年起持續增加，飼主光在寵物食品就花費5.3億英鎊（美元7.1億元），其他寵物用品的支出相當於食品的一半。

台灣寵物精品品牌依比呀呀2002年率先推出寵物推車，預估到2015年為止的銷售暴衝五倍，而且業績蒸蒸日上，部分受惠於千禧世代飼主希望與寵物發展出更緊密的關係。

依比呀呀發言人說：「我們常把寵物當成家人，甚至稱呼牠們為心肝寶貝。所以，提供最棒的交通工具給牠們，是再適合不過的事，可以帶給牠們最大的舒適和幸福。」

這名發言人也說，寵物推車如此受歡迎，有其他更實際的原因，包括台灣的夏季酷熱、 夜市人擠人，以及寵物須安置在外出包內，才能搭乘大眾運輸工具，或進出某些場合。

克拉克說，他已克服推寵物推車的不自在感，因為和家人外出購物，推寵物推車非常方便，不用擔心把愛犬Bitcoin留在家。

克拉克認為，這個潮流也是由「極大的罪惡感」推波助瀾，原因是飼主工作時間很長，「更想要呵護和補償狗兒。」他表示，人口統計學也扮演要角，由於生活成本高昂，民眾把寵物視為小孩的替代選項。

他這項看法受到專家支持。台北大學社會學系兼任教授楊文山說，年輕一代認為，豢養寵物比跟情侶交往的壓力更小，「許多飼主設法把寵物擬人化，比如稱呼愛犬為毛小孩。」

台灣育齡婦女的生育率為1.1人，在全世界敬陪末座，楊教授形容這個情況是多重社會因素造成的「詛咒」，這些因素包含晚婚、給未婚生子貼標籤，以及居住成本高昂等。

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