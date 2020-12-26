林宥嘉「迷幻」演出…3首歌3種舞台情境

林宥嘉對每首歌的舞台情境都用心參與討論。(擷自YouTube影片)

「五力全開Our Hope演唱會」19日完美落幕，製作單位在節目播出後，另將幾位巨星的演出幕後、接受聯合報系「噓新聞」訪問片段，以及對歌迷朋友的祝福，剪輯成花絮影片，加碼當作禮物送給歌迷。

「迷幻王子」林宥嘉當天率先登場，演唱三首溫柔情歌，舞台也換了三種不同的情境，這都是他事前與導演 一起討論的結果。林宥嘉說，「很好玩、真的很有趣」，在過程中與新的團隊充分溝通，「很喜歡這種感覺」。

林宥嘉在幕後影片中呈現出可愛的一面。(擷自YouTube影片)

回顧2020年，林宥嘉認為是「有好有壞的一年」，他說，因為疫情 大家的生活都有些改變，而他的另一個重大改變是「迎接了一個新的小女生」。當了父親之後，讓他有更多的學習與體悟，「珍惜身邊的人，在可以努力的時候努力」。

展望即將來到的2021年，林宥嘉突然「賊笑」起來，賣了一個關子說，「2021的計畫，就是完成我的計畫」。最後他期許自己能對個人的健康與作息，都要好好注意，並祝福所有歌迷朋友「身體健康、萬事如意」。

林宥嘉的「賊笑」鏡頭難得一見。(擷自YouTube畫面)

「五力全開Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦，美國 麥當勞獨家贊助；主辦單位提醒大家，1月4日前可以上活動官網登記，參加歌手簽名T恤與紀念小物的抽獎，網址https://ourhope.worldjournal.com。