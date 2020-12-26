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2021上半年3星座「桃花爆棚」！雙魚金錢、感情都豐收

記者劉小川／台北報導
哪些星座2021年桃花運有了新的展望。取材自pexels
哪些星座2021年桃花運有了新的展望。取材自pexels

2020年終於即將過去，2021年的到來，也讓大家非常期待，還在單身的你、妳，是否能夠在新的一年脫單。很多人都渴望著愛情，2021上半年有3大星座，就算想要擋，卻也擋不住的桃花終於要盛開了。

處女座／桃花指數★★★

土木合相的2021年，為土象星座敞開一扇新世界的大門，尤其挑惕的處女座在愛情中，常會在約會對象身上，貼一些自己不喜歡的標籤，畢竟完美主義的處女，在生活、感情中都應該要有自己的標準。

2021年土木刑剋天王星，對處女座而言也是一個奇蹟不斷地會從身邊冒出，情感上有金星與木星的加持，桃花運當然不用說了，對處女座來說就是多了更多的希望，兩情相悅的處女座情侶、伴侶，還有可能會有走入婚姻的可能性喔！

雙魚座／桃花指數★★★★

2021年的雙魚座桃花也漸漸喜上眉梢，2月18日太陽進入雙魚座，金錢、愛情方面都會讓雙魚座有著豐收感，2月25日後的雙魚更是金星入軌讓桃花朵朵綻放。無論跟誰都能和睦相處的雙魚，有著溫柔婉約的個性，但實際上的雙魚卻是防備心與寂寞感同時存在，進入新的一年的雙魚，無論什麼樣的年紀，都該放下心裡面的層層包裝，放心大膽去愛。

水瓶座／桃花運指數★★★★★

2021年都會受到木星軌跡影響的水瓶座，也是有許多機會出現的一整年。2月開始金星進入水瓶，當然隨之而來的桃花更是源源不絕，趁著金星入閣尋找一個情投意合的伴侶陪著自己度過吧。當然如果有暗戀對象，或約會對象有感覺不錯的，趁著2月來個真情表白，成功機率大大大提升。

2021年新氣象，讓這些星座終於有脫單或情感有了結果。取材自pexels
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這些星座2021年是你的新的奇蹟年，把握機會吧！取材自pexels
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2021年的上半年，把握機會就能脫單的人有哪些？取材自pexels
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