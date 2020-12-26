我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

莫德納疫苗首例不良反應 波士頓醫師心悸暈眩送急診

冬季保養常見4大地雷！熱水洗臉、狂補水讓臉更敏感

記者劉小川／台北報導
補水動作不是在需要的時候才給予，那就來不及了。取材自pexels
補水動作不是在需要的時候才給予，那就來不及了。取材自pexels

冬季來臨，許多人都會出現肌膚乾燥、敏感、泛紅等不舒服的狀況。此時才警覺補水的重要性，比美白、抗老更來得重要。有哪些冬日保養的錯誤觀念，導致肌膚越來越乾澀，特別注意以下4點。

地雷一、熱水洗臉

冬天接觸熱水是最舒服的一件事情，但許多人不曉得用熱水洗臉對肌膚不好。因為熱水會洗掉人體自然分泌的油脂，一旦保護肌膚的油脂被破壞，可能導致肌膚的油水平衡失衡，間接影響角質層健康，使得肌膚變得乾燥緊繃，嚴重還會有泛紅乾癢的狀況。

地雷二、狂補水

肌膚乾燥時，要為肌膚多注入水分來保濕，然而在生活中，有許多的問題都會導致肌膚乾燥，所以補水，不代表要不停地給予，就能讓肌膚立即保濕，若是一下子過度給予水分，可能會造成細胞負荷，膨脹的細胞將會失去張力，導致毛孔擴張，也會傷害肌膚。提醒補水的動作，不是等到需要時才給予，而是要成為一種基本的保養態度。

地雷三、去角質

定期去角質是為讓角質進行新陳代謝，將多餘的老廢角質堆積給帶出來，但到了冬天，卻不建議頻繁的去角質。角質層本身就有一個基礎的代謝周期，冬天濕冷容易使得肌膚乾燥，若是太頻繁的去角質，短時間的肌膚很難形成新的角質層，少了角質層的防護，肌膚防護機制相對也會降低，當然出現敏感、泛紅。

地雷四、不塗防曬

許多人到了冬天，最害怕塗抹防曬的原因，是因為冬天的保養品較多偏霜狀、油狀，若再堆疊防曬，容易使得臉部肌膚似乎無法呼吸。防曬的步驟一年四季都不能忽略，尤其在冬天，雖然在冬天天氣冷不常照射太陽，但仍須做好防曬。

主因冬天的臭氧層會變得比較稀薄，紫外線更容易穿透大氣層來破壞肌膚的健康，紫外線影響肌膚後，使冬天皮膚出現缺水狀況，別忽視冬天的防曬功課。

過度去角質，可能會讓冬天的肌膚，更容易出現敏感症狀。取材自pexels
過度去角質，可能會讓冬天的肌膚，更容易出現敏感症狀。取材自pexels
想要冬天的肌膚水噹噹，這幾點要記牢。取材自pexels
想要冬天的肌膚水噹噹，這幾點要記牢。取材自pexels
用熱水洗臉，在冬天裡是大忌。取材自pexels
用熱水洗臉，在冬天裡是大忌。取材自pexels
防曬不分季節。取材自pexels
防曬不分季節。取材自pexels

上一則

中醫師曝小朋友長高秘訣 長高調理別錯過這兩個時機

延伸閱讀

「濕敷」化妝水怎麼挑？3項指標不踩雷

「濕敷」化妝水怎麼挑？3項指標不踩雷
每天化妝傷皮膚？皮膚科醫師4建議 養出雞蛋肌

每天化妝傷皮膚？皮膚科醫師4建議 養出雞蛋肌
男生看過來！這3招「保養技巧」學起來 變身韓系帥男

男生看過來！這3招「保養技巧」學起來 變身韓系帥男
冬天皮膚乾癢 洗澡後別忘「這步驟」鎖住水分

冬天皮膚乾癢 洗澡後別忘「這步驟」鎖住水分

熱門新聞

中國人民幣100元是紅色票面，吻合龍婆萬加的預言內容。圖為示意圖。(ingimage)

盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球

2020-12-24 01:58
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

2020-12-25 07:00
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」