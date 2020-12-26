中醫師曝小朋友長高秘訣 長高調理別錯過這兩個時機

豐原醫院中醫科醫師鄭名惠到台中市葫蘆墩文化中心分享「小朋友長高秘訣」，現場與父母及小朋友們一起跳長高操。圖／豐原醫院提供

台灣 豐原醫院中醫科醫師鄭名惠26日到台中市葫蘆墩文化中心分享「小朋友長高秘訣」，現場與父母及小朋友們一起跳長高操。鄭名惠表示，小朋友蹦蹦跳跳有助於長高。

鄭名惠表示，小孩子的身高有7成是和父母的基因有關，但還有3成是可以藉由後天的調理或跳長高操，刺激小孩子的生長板分泌，曾有研究指出有跳跳繩的小朋友，跳了20周後都比沒跳跳繩的小朋有多長高1.5公分。

在家每天跳5至10分鐘長高操，小朋友只需要原地往上跳跳跳，就能刺激生長板分泌骨質、兩手在敲頭頂上的百會穴，刺激賀爾蒙的中樞，接著再摩擦雙手的后溪穴，刺激骨頭生長，對小朋友來說簡單有趣，又有助長高。

鄭名惠說，小朋友長高的調理時機有兩個，一個是從出生以來生長曲線一直在50%以下、且還沒有第二性徵前就可以進行體質調理；第二個就是第二性徵出現，女生月經來、男生變聲之後，這時候因性賀爾蒙的催動下，也可以藉由中藥進行轉骨調理。

鄭名惠強調，第二性徵出現後，中藥調理著重在補腎上，彷間中藥房以補腎為多；第二性徵還沒出現前，則不建議以補腎的藥為主，因為補腎的藥會催動賀爾蒙的濃度，反而導致小孩提前性早熟，可以改以疏肝、理氣、養血等方面進行中藥調理。