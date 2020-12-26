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女部長「美胸」害他開會不專心？俄地方民代挨轟

編譯周辰陽／綜合報導
俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國貿易、投資與企業部長衛索奇赫。（取材自MAILONLINE）
俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國貿易、投資與企業部長衛索奇赫。（取材自MAILONLINE）

俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國（Republic of Sakha）議會日前爆發性別歧視爭議，一位男議員大言不慚地承認自己開會不專心是因為猛盯著報告的女部長「美胸」看，還說他身為「健康的男人」，目光當然會鎖定她「露出來的身體部位」。

每日郵報報導，當時薩哈共和國議會召開線上會議，聽取貿易、投資與企業部長衛索奇赫（Irina Vysokikh）就低酒精飲料進行報告，但共產黨議員阿莫索夫（Pyotr Ammosov）稱她穿著不莊重，要求倫理委員會考慮一下女性服儀規範，「這當然不好。是的，身為男人的我承認（胸部）確實很美，但還是…」

俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國議員阿莫索夫（左）稱自己身為「健康的男人」，目光當然...
俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國議員阿莫索夫（左）稱自己身為「健康的男人」，目光當然會鎖定貿易、投資與企業部長衛索奇赫（右）「露出來的身體部位」。（取材自krsk.kp.ru）

從網路流傳照片可見，衛索奇赫當時明顯穿著很普通的套裝，她也當場怒斥阿莫索夫性別歧視，直稱「我肯定不會跟你討論我的外貌」，卻被同為男性的哥戈列夫議長（Pyotr Gogolev）責備，要她繼續報告、不要評論，「妳無權這樣評論議員，此事會轉給妳的上級。」

不同於阿莫索夫沒被批評，衛索奇赫遭到消音，只能依稀聽到她持續抗議。其他議員快速向她道歉，指她的穿著符合規定，一點都不暴露，也坦承數位議員表現出性別歧視。

俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國貿易、投資與企業部長衛索奇赫在社群媒體貼出她身穿當地...
俄羅斯遠東聯邦管區薩哈共和國貿易、投資與企業部長衛索奇赫在社群媒體貼出她身穿當地民族服飾的照片。（取材自MAILONLINE）

儘管阿莫索夫被批「老恐龍」、「粗魯又不著邊際」、「對女性政治人物性騷擾」與「俄羅斯當代性別歧視者」，他仍無意撤回發言或道歉，還說衛索奇赫根本沒露的胸部不符合他自己的倫理標準，「這沒有衝突，我不過陳述我的看法」，還稱「人們犯錯才會道歉」。共產黨團也發言力挺，指「性別歧視與性騷擾是外界強加的，不應適用西伯利亞」，還稱阿莫索夫無法移開視線「可能是大大的恭維」。

歧視 性騷 俄羅斯

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