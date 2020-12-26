正財出色？血光之災？牛年事業財運、愛情健康運解析

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

熬過2020庚子鼠年，滿懷嶄新希望迎接辛丑牛年能一掃疫情 陰霾、振興景氣與經濟！此際，命理界老師湯鎮瑋在新書《2021牛轉錢坤開運農民曆》中指出12生肖在牛年需守住基業，將危機變轉機的重要關鍵就是回歸現實面，並積極強化自我實力自立自強，避免自我感覺良好與過度依賴外界協助。經濟發展仍持續放緩，守住即是成長。另外湯鎮瑋在書中也分別解析12生肖金錢運、工作運、愛情運、健康運的運勢發展。

在12生肖運勢方面，2021牛年【金錢運勢】前三名分別是：

第1名：馬 力求謹慎，不貪大餅；踏實穩健，理財上策！

相較其他運勢，財運發展稍弱了些，但仍是水準之上。受「暴敗星影響，今年財務容易出現不測風雲、起落風險大，或許還會有「三更窮、五更富」的情況，因此，對於「耳聞」之事（無論是小道消息、還是內線訊息）需力求謹慎，寧可暫緩「畫大餅式」的投資 ，也不要因一時之貪而貿然進場。別老想著一夜致富的美夢，踏實穩健、分散投資風險才是理財上策。

第2名：鼠 正財出色，用心經營；人情開銷，量力而為！

整體運勢佳美，帶動財運提升，尤其是事業正財格外出色，保持執行力用心工作，就有好的回饋！投資理財方面，要以穩健的基金為主；若手頭有餘錢，可以根據個人的實際情況經營或投資副業，肯定不會空手而歸。此外，今年雖然不會遇到大額的意外支出，但對於親友間的聚會應酬等人情開銷，得要量力而為，也不要主動出面幫人調解事情，否則容易得不償失。

第3名：龍 福星照耀，財運有得；理性斟酌，避免破耗！

福星照耀，財運有得！尤其反應在正財上，工作的突破能帶來相對的報酬，也因為各方面的合作機會增加了，有助於開拓財源。不過偏財運就沒那麼亮眼，一定要認清現階段的經濟狀況，別因為面子關係而大手筆投資，以免錢財右手進、左手出，今年最佳的理財方式是儲蓄 。另一方面，「報復性消費」也不適合今年的你，血拼前必要先理性斟酌，也要減少娛樂或出遊的開支，以免荷包哭哭。

2021牛年【愛情運勢】前三名分別是：

第1名：馬 貴人牽線，發展如意；公私分明，戀情長久！

熱情積極又主動的屬馬朋友，輔以這一年大行貴人旺運，感情發展也多能稱心如意！單身者不乏追求對象，也會透由熱心親友牽紅線，但別想愛昏頭而急就章，不妨先抱著認識新朋友的心態，融入彼此的生活圈，相處觀察一段時日後，再做決定。有伴者可以多參與對方親友活動，愛屋及烏，也有助情感更契合；此年亦要避免公私事交互影響，才是戀情長久發展之道。

第2名：猴 喜星加持，運勢揚升；用心真心，幸福美滿！

喜星加持，運勢一路揚升！今年感情發展多能稱心如意，只要彼此是用心、真心的相處，定能嘗到幸福美滿的愛情果實。單身者人氣桃花極旺，不用擔心沒有對象，就怕選擇太多亂了方寸！此時親友團就派上用場，尤其是你信得過的長輩朋友，是你順利脫單的愛情顧問。有伴者人緣亦佳，雖利於工作進展，但不可逾越本分；對另一半經常說些體己話、多點貼心舉動，有利感情增溫！

第3名：虎 紅鸞入命，愛情大喜；桃花接連，禍福同享！

「紅鸞入命，愛情大喜！這一年感情生活豐富多彩，人際桃花接連不斷，加以把握，有機會成就美妙姻緣。單身者雖然脫單指日可待，不過走入感情後的維繫才是更重要的事，尤其是心靈上的契合度，彼此能否長久陪伴，端視你倆平日的交流方式，除了一起享樂，也要能為對方分憂解勞。有伴者生活幸福，不過要常常溝通金錢觀念，以防因互認同而引發矛盾和糾紛。

2021牛年【工作運勢】前三名分別是：

第1名：馬 能力出色，過關斬將；廣結善緣，延續強運！

職場表現過關斬將、勢不可擋！似乎有股力量拉著你往前衝衝衝，全力以赴參與每項業務，不僅能力出色、大獲好評，且團隊默契及合作性極佳，也有實質回收，更鼓舞了屬馬朋友敢於創新嘗試！切莫停下提升的腳步，持續學習與進修，增進專業力，為事業奠基！然而凡事不可掉以輕心，再怎麼走運，都可心生驕傲而看輕他人，否則容易暗中樹敵，反使運勢起伏。謹記行事應低調謙遜，廣結善緣。

第2名：鼠 暗中助力，事半功倍；想法務實，多多嘗試！

屬鼠朋友向來機靈，也有許多小聰明，加上今年不管做什麼事情，都彷彿有一股暗中助力，往往事半功倍；遇到困境時如能虛心請教或者求助他人（特別是男性長輩或長官），大多能逢凶化吉。職場若想更上一層，不妨多多嘗試和實踐，基本上都能夠獲得很不錯的成果！不過雖說運勢表現出色，但也不能大意，過程中常會因為某些決策或想法不切實際，最終空忙一場或波折不順，需慎之。

第3名：雞 穩中求勝，融入職場；少說多做，有望晉升！

事業發展擁貴人鼎力相助，不過自己也得加把勁，不能只是等待好事發生；保持積極進取的狀態，職位才有望獲得晉升。不過在工作上應腳踏實地、穩中求勝，急於求成只會忙中出錯，影響效率和成果；同時要融入職場團體之中，別只是在自己的小天地裡埋頭苦幹，不妨多與不同職務的同事交流，有機會得到利多情報。另需留意小人從中作梗，上班期間務必少說話、多做事，以免捲入八卦漩渦。

2021牛年【健康運勢】前三名分別是：

第1名：馬 頭好壯壯，健康快樂；長遠規畫，維持體態！

全年健康無虞，沒有需要特別擔心之處，不過也不能鬆懈，該養生的、該鍛鍊的、該節制的，一樣都不能少；且養生貴在持之以恆，做任何事都不能只有三分鐘熱度，特別是維持健康體態，更需長遠規畫、務實執行。此年因整體運勢大旺，少不了人情聚會，要留意飲食的衛生與均衡，避免病從口入或埋下潛藏禍患。

第2名：雞 身體無礙，情緒有困；閉一隻眼，輕鬆自在！

身體無大礙，但容易陷入情緒困境。屬雞朋友心思細膩、也容易記仇，倘若一味執著，其實是苦了自己；對許多人事物要睜一隻眼、閉一隻眼，日子才會輕鬆自在。另一方面，此年易發生血光意外，無論使用刀械器具或是外出行走，都要格外小心；或可主動捐血、洗牙、布施等破解災厄。

第3名：蛇 三合擋厄，健康順時；起居運動，循序漸進！

身體狀況不算差的一年，雖然流年命宮凶星主意外災害，不過歲運三合能沖淡厄運，別因一時興起或朋友們起鬨，而從事具危險性或刺激性的活動。運動方面也要循序漸進，依自己的體力來調整，切莫貪心想要一次做足，反而對健康造成負擔。此外，也要留意泌尿系統及婦科方面的保養，一有不適，即需就診檢查，不可拖延。

（此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」）