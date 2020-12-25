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「星戰」耶穌？梵蒂岡的奇幻「耶穌降生」藝術展

轉角24小時
超時空的降生場景在聖彼得廣場出現後，引起了民眾正反不同的評價，但這個出乎意料的設計到底是怎麼回事？（路透）
超時空的降生場景在聖彼得廣場出現後，引起了民眾正反不同的評價，但這個出乎意料的設計到底是怎麼回事？（路透）

「你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡，那就是…太空人？」梵蒂岡在上周揭開了今年度的平安夜降生馬槽造景。在令世人極為困苦的2020疫情之年，教廷選用的馬槽展示也相當「異於平常」，耶穌降生的場景有如神秘宇宙，除了柱狀體的聖母瑪利亞與聖若瑟之外，旁邊的東方三博士，則以很像太空人的奇妙造型登場。超時空的降生場景在聖彼得廣場出現後，引起了民眾正反不同的評價，但這個出乎意料的設計到底是怎麼回事？

引發討論的降生場景（Nativity scene），設置在梵蒂岡的聖彼得廣場。每年的平安夜，作為天主教信仰中心的梵蒂岡，都會擺設耶穌降生場景的展示，固定出現的符號包括馬槽、聖母瑪利亞、聖若瑟、天使、羊、東方三博士等，象徵基督宗教裡的聖子降臨。

今年2020的降生場景在12月中設置，但奇特的造型立即引發輿論的關注。中央的聖子降臨，主要角色都呈現圓柱體，耶穌的養父聖若瑟變成柱之男、聖母瑪莉亞變成柱之女，紅色包裹的球體是尚未揭曉的耶穌。

另一邊被伯利恆星指引、來此見證耶穌降生的東方三博士，則變成了彷彿宇宙歸來的太空人...
另一邊被伯利恆星指引、來此見證耶穌降生的東方三博士，則變成了彷彿宇宙歸來的太空人，其中一位還被民眾指認神似「星際大戰」的黑武士。（路透）

另一邊被伯利恆星指引、來此見證耶穌降生的東方三博士，則變成了彷彿宇宙歸來的太空人，其中一位還被民眾指認神似「星際大戰」（Star Wars）的黑武士（Darth Vader）。

一位虔誠的天主教信徒說：「啊，好像太空人似的。」「我看倒有點像保齡球。」另一人向路透說。「真像一尊『星際大戰』裡的達斯維達（Darth Vader）。」許多星戰迷緊接著說。社群上的網友們不禁哄堂大笑，同樣的一個降生場景，每個人卻有不同的感覺。雖然有人覺得不倫不類，但梵蒂岡並沒有因此把裝置包起來，神父們覺得，耶穌降生就是耶穌降生，不是太空人，也不是保齡球，更不是黑武士。

根據路透的報導，其實這個場景是由義大利的藝術家所捐贈（每年的場景大部分都由民間捐贈），而酷似太空人的設計，實際上就是要寓意1960到1970年代的國際太空競爭，所以才有這麼多感覺超時空的符號。

事實上每年的耶穌降生場景，根據作品的不同會加上一些其他設計符號，來表達創作的關懷；像是去年2019就擺出了一艘斷裂的船，來象徵難民危機。而今年奇妙的超時空場景，也激發了社群網路的創作能量，各種迷因圖宛如報佳音般出現、還有人改圖把太空人柱體放到月球上，在月亮插上梵蒂岡旗。

這套作品其實是創作於60年代末期，本身就是寓意太空競賽的主題，只是在2020年展...
這套作品其實是創作於60年代末期，本身就是寓意太空競賽的主題，只是在2020年展示卻也引起了許多藝術家和輿論的正反評價。（路透）

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