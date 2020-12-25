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俄貓咪從垃圾袋中救出暴紅 還被任命為政府副部長

編譯張君堯／即時報導
這隻貓咪現在待在環境部長的辦公室內，靜靜地窩在椅子上睡覺。路透
這隻貓咪現在待在環境部長的辦公室內，靜靜地窩在椅子上睡覺。路透

俄羅斯一座垃圾處理廠，近日發現一隻遭遺棄的貓咪被裝進垃圾袋，所幸工人及時將其救出。消息傳出後貓咪意外暴紅，現在牠不但重獲新生，還被當地政府部門任命為官員。

莫斯科東南方的烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）一座垃圾處理廠21日發現這隻貓咪。根據曝光的監視器影片，一位名叫圖卡什（Mikhail Tukash）的回收工人在輸送帶上作業，割開垃圾袋後意外發現這隻黑白相間的公貓。

影片來源：聯合新聞網

接受當地媒體採訪時，圖卡什表示自己的工作就是割開垃圾袋，並查看裡面是否有金屬，偶然下才發現貓咪。但要不是他有檢查，貓就會被送進垃圾分類器輾碎。圖卡什之後也因為救下小生命被當地政府表揚。

這隻貓經獸醫檢查後，健康狀況相當良好。之後更在電視和社群軟體的推波助瀾下，成為當地的「小網紅」。烏里揚諾夫斯克州的環境部門現在收養了貓咪，給予牠「環境副部長」的非正式頭銜，還邀請全國人民幫牠投票命名。

在環境部分享的照片中，貓咪待在環境部長拉赫瑪圖琳娜（Gulnara Rakhmatulina）的辦公室內，靜靜地窩在椅子上睡覺，並探索牠的新家。

拉赫瑪圖琳娜也呼籲寵物主人對自己養的動物負責，「就算沒辦法飼養寵物，也可以請別人或交由收容所照顧」，千萬不可隨便遺棄小生命。

俄羅斯一座垃圾處理廠，近日發現一隻遭遺棄的貓咪，所幸細心工人及時將其從救出，否則...
俄羅斯一座垃圾處理廠，近日發現一隻遭遺棄的貓咪，所幸細心工人及時將其從救出，否則後果不堪設想。路透
烏里揚諾夫斯克州的環境部門現在收養了貓咪，給予牠「環境副部長」的非正式頭銜。路透
烏里揚諾夫斯克州的環境部門現在收養了貓咪，給予牠「環境副部長」的非正式頭銜。路透

社群 投票 俄羅斯

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