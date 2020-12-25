走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

歷經2020年疫情 的衝擊與洗鍊，2021辛丑牛年十二生肖主場大搬風，湯鎮瑋老師在《2021牛轉錢坤開運農民曆》（人類智庫出版）的十二生肖流年運勢大解析中指出全年度整體運勢前三名分別為：1.馬：勢如破竹、好運爆發。2.鼠：氣勢強旺、牛轉新機紅不讓。3.雞：天賜鴻福、升官加薪貴人到。另外，湯鎮瑋也解說2021年九宮飛星飛臨的財位和桃花位的布局方式以及開運方法，助你在金牛年好運一網打盡、時時喜樂平安！

第一名：馬 強運黑馬，鴻運大開！

事業★★★★★

愛情★★★★★

財運★★★★

健康★★★★

屬馬朋友是今年的強運黑馬！擺脫去年正沖太歲的低潮，儘管流年仍有「丑午相害」之勢，以及「暴敗」、「天厄」、「歲煞」等煞星虎視眈眈，幸而時遇超級大吉星「紫微」、「龍德」、「地解」拱照命宮，各方面都有貴人在關鍵時刻挺力助陣！

加上屬馬之人反應迅速、當機立斷及勇往直前的特質，得以掌握良機，施展好運！唯要提醒的是，任性急躁容易誤事，甚至可能功虧一簣，保持冷靜理智是一大功課。

第二名：鼠 順風順水，踏實行動！

事業★★★★

愛情★★★★

財運★★★★

健康★★★

屬鼠朋友擺脫太歲當頭志不能伸、綁手綁腳的窘境，來到時令辛丑的歲合之年，可說是順風順水，更有許多大展身手的機會！運逢「太陽」、「歲合」、「玉堂」等吉曜照拂，能獲貴人垂青與照顧，這一年要多用心在人際往來，拓寬人脈、鞏固交情，即能帶你邁向錦繡之道。

不過也別輕忽凶星「陰煞」、「天空」、「晦氣」的影響，踏實行動，不可好高騖遠或眼高手低，以免計畫成空，甚至功勞泡湯。

第三名：雞 迎合太歲，吉星撐腰！

事業★★★★

愛情★★★

財運★★★

健康★★★

「丑酉半合、合則有力」，從去年的破太歲跨到今年的合太歲，屬雞朋友這一年不僅獲得三合貴人相助，還有「三台」、「天解」、「解神」等吉星撐腰，能夠在關鍵時刻發揮強大的正運，整體運勢提升不少！屬雞之人多半能言善道、善於交際，若能廣結善緣、豐富人脈，才華和能力將有更大的施展空間。

不過亦有「浮沉」、「五鬼」、「官符」、「血刃」等煞星危害，常常心神不寧、無法信任他人；狀況發生時要客觀審視全局，勿先外指，因為關鍵常常在自己，即時導正，才能避免矛盾加深影響行運。

(此文取材自「2021牛轉錢坤開運農民曆」)