星艦墜毀 火星夢更近了？

星艦火箭9日試飛，降落觸地時爆炸。（歐新社）

美國太空 探索科技公司（SpaceX ）火箭「星艦」（Starship）9日在美國德州海岸波卡契卡鎮試飛，雖然飛抵新高度，回程卻降落失敗，觸地時炸成一團火球。

星艦是SpaceX執行長馬斯克 發想的太空船，高120公尺，設計目的包括將巨大的衛星或研究用望遠鏡運到地球軌道上、為國際太空站補給、以空前速度載人在地球各個城市間移動，最終目的是讓人們在火星上定居。SpaceX曾在2017年9月說，「星艦能在1小時內，把地球上任1城市的人送到另一個城市」。

破紀錄 抵12.5公里高空

這次試飛的是星艦的初步研發模型「星艦8號」。科技新聞網站The Verge報導，「星艦」這趟近7分鐘的試飛，飛抵目標高度12.5公里，是它飛過最高的高度。

SpaceX對這場試飛似仍相當滿意，直播畫面打出「超棒的測試。恭喜星艦團隊！」字樣。

馬斯克也在星艦試飛後數分鐘發推文說：「火星，我們來了！我們拿到了我們需要的所有資料！恭喜SpaceX團隊。」

一名太空迷8日在德州看著星艦火箭臨時中止發射。（路透）

大膽試飛 揪燃料系統問題

馬斯克列舉這場試飛成功之處，包括起飛、飛行時位置改變，以及爆炸前精準的降落曲線；他並表示，火箭爆炸是因為燃料系統出問題。

馬斯克在試飛前發推文，希望大家別對這趟試飛抱有太大期望，他說，星艦8號安全降落的可能性僅1/3。

星艦起飛後似乎筆直升空，但沒多久，其中1具發動機熄火，另一具接著也出現問題。飛行4分45秒後，第3具發動機熄火，接著火箭開始降落。降落前數秒鐘，發動機重新啟動試圖降低速度，最後卻重重落地，碰觸到地面時爆炸起火。

研發回收火箭 錯誤中學習

SpaceX和馬斯克在研發航太新科技時都不怕失敗。SpaceX的信條是動作要快，並從錯誤中學習，而不是像美國太空總署（NASA）等官方機構一樣，慢慢研究和進行地面測試後才試射火箭。

星艦已有幾個原型在壓力測試時損壞。壓力測試意在考驗火箭能否禁得住添加燃料和飛行時的巨大壓力。

星艦原定8日首次進行重要的高空試飛，但發射僅僅1秒前，因發動機出問題自動中止。火箭在發射前最後1刻出問題很常見，電腦或飛行管制員可能察覺火箭某個數據異常，因而不讓發動機啟動。

SpaceX距離研發出可實際執行任務的星艦，還有一大段路要走。

SpaceX曾做過幾個不同原型，用來測試原型鋼架承受壓力時的表現，並進行「試跳測試」，考驗火箭的龐大發動機能否讓火箭平緩且準確降落。馬斯克曾說，這種技術對於回收並重複利用火箭和讓火箭成功降落在月球或火星上非常重要。

先前的星艦原型試飛高度都不超過150公尺，而且都只用到1個發動機。星艦8號是第一個用到3具發動機的原型。

SpaceX火箭「星艦」爆炸。（製表／李京倫）

100公里高 才算摸到外太空

馬斯克原本打算讓星艦8號飛到18公里高，也就是飛入地球大氣第二層平流層，這一層氣流平穩，幾乎沒有上下對流，目前大型客機大多飛行於此層，以增加飛行的穩定度。不過，SpaceX後來決定下修到12.5公里高。不論是12.5公里或18公里，都未達到100公里高的門檻，一般認為這是外太空的邊緣。

星艦8號無法靠自己抵達地球軌道。最終的星艦會有6個火箭發動機，加上名為「超級重型」、又大又重的火箭助推器，因為時速要達到2萬7千公里才能進入軌道。

星艦若要飛抵火星，必須達到「逃逸速度」，也就是時速4萬公里左右，才能擺脫地球重力，飛向太陽系更遙遠的地方。