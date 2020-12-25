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英男賞鳥驚見古金幣 出土逾千枚總價破110萬美元

編譯張君堯／綜合報導
英國有名男子近日在賞鳥途中，偶然發現一大批約2000年歷史的凱爾特人金幣，總價值超過80萬英鎊，讓他驚喜萬分。（取材自Treasure Hunting）
英國有名男子近日在賞鳥途中，偶然發現一大批約2000年歷史的凱爾特人金幣，總價值超過80萬英鎊，讓他驚喜萬分。（取材自Treasure Hunting）

英國有名男子近日在賞鳥途中，偶然發現一大批具有2000年歷史的凱爾特（Celtic）金幣，總價值超過80萬英鎊（約110萬美元），讓他驚喜萬分。

這名幸運的金屬探測愛好者並未透露姓名，他近日來到英國東部一座剛犁好的農田賞鳥，正欣賞著一隻鵟時，敏銳的他注意到土裡隱約閃爍著金光，好奇的他彎腰撿起，原本還以為只是個舊金屬墊圈。

沒料到他擦去上面的泥土後，映入眼簾的竟是一枚具2000年歷史的金幣，他意識到這金光閃閃的硬幣正是珍貴的凱爾特金幣，讓他驚訝地坐到地上，表示「我不得不坐下來喘口氣，我只是出去走走，就發現了凱爾特寶藏」。

接著他又在約60公分遠的地方發現第二枚金幣，他隨即衝回家拿金屬探測器，返回搜索後確實收到「很強」的信號，隨後開始挖到約42公分深時，他見到一個看似銅製手鐲的東西，實際上它正是內裝金幣的甕的邊框。

他輕輕地將甕提起，一堆硬幣就這樣掉落出來，他強調「這一幕我永生難忘」。幾個小時後他出土了約1300枚金幣，每一枚都可以追溯到西元40至50年。

根據統計，發現的金幣數量在950至1300枚之間，經專家鑑定，每枚價值可能高達650英鎊（約895美元），使總價值達到84萬5000英鎊。幸運的發現者表示，這筆意外之財會「改變他的生活」。

這批意外發現的寶藏目前正依照「1996年寶藏法案」（Treasure Act 1996）進行處理，調查官將決定發現者是否必須以固定價格將其出售給博物館、或者可以保留，不過所獲的任何收益都必須與發現地所有者共享。

尋寶雜誌「Treasure Hunting」編輯埃文斯哈特（Jules Evans-Hart）指出，這批凱爾特金幣可能來自第一世紀中葉，當時凱爾特女戰士布迪卡（Budicca）正與羅馬軍隊交戰，這些金幣很可能是為她之後在東部的戰役才存入寶箱內。

這批凱爾特金幣可能來自第一世紀中葉，當時凱爾特女戰士布迪卡正與羅馬軍隊交戰，這些...
這批凱爾特金幣可能來自第一世紀中葉，當時凱爾特女戰士布迪卡正與羅馬軍隊交戰，這些金幣很可能是為她之後的東部戰役才存入寶箱的。（取材自每日郵報）

先前發現凱爾特金幣的最高紀錄，是2008年在薩福克（Suffolk）威克姆市場（Wickham Market）發現的850枚，如今最新的發現很有機會打破紀錄，埃文斯哈特表示「這是項了不起的發現」。

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