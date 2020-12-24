台影「刻在你心底的名字」紅到海外 紐時讚簡約動人

男星陳昊森（左）、曾敬驊（右）主演的台灣電影「刻在你心底的名字」在Netflix播映。（圖：Netflix提供）

全台票房破億的台灣電影 「刻在你心底的名字」紅到海外。「紐約時報 」影評稱讚導演柳廣輝訴說簡約動人的愛情故事，刻畫手法細膩，讓兩位主角產生極具說服力的化學反應。

「刻在你心底的名字」改編自柳廣輝的高中愛情回憶，聚焦1980年代剛解除戒嚴的台灣。由新生代男星曾敬驊、陳昊森飾演的高中同學遊走在友誼與愛慕之間，兩人曖昧關係因為學妹的出現而產生變化。

「刻」片9月底在台上映以來，累計票房收入突破新台幣1億元（約352萬美元），成為台灣影史最賣座的同志題材電影，並於本周登上影音串流平台網飛（Netflix），讓海外觀眾得以一飽眼福。

紐約時報今天在介紹文章中以動人、簡約形容「刻在你心底的名字」。

文章寫道，柳廣輝的鏡頭著重肢體慾望如何展現，包括表露愛意的手勢，及人們假裝不在乎對方的姿態。柳廣輝細火慢熬，耐心刻劃兩位主角間的情愫，讓曾敬驊、陳昊森產生極具說服力的化學反應。

紐時影評布格比（Teo Bugbee）表示，「刻」片原本可倚重兩位男星的俊俏臉龐和偷溜到台北的情節，柳廣輝卻選擇讓片中的相思情愛更加細膩。

首次執導電影的柳廣輝刻劃焦點明確雖深得好評，但布格比以「沉浸在長嘆後的熱氣過久可能會令人窒息」形容「刻」片的缺憾。

她表示，張家漢（陳昊森飾）與王柏德（曾敬驊飾）間的引力緊緊環繞本片，兩人就讀的學校、家庭及當時的政治情勢細節被模糊帶過。柳廣輝專注喚起初戀時眼中只有對方的感覺，張家漢與王柏德以外的世界顯得無比朦朧。

「刻在你心底的名字」除獲紐時影評肯定，也入圍5項金馬獎，拿下最佳攝影與最佳原創電影歌曲。