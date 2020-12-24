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疫情無阻65年傳統 聖誕老人發禮物動態照樣可查

中央社／華盛頓24日電
（取材自Official NORAD Santa Tracker）
（取材自Official NORAD Santa Tracker）

全世界的孩子都可以放心了，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情並不會阻止孩子們追蹤聖誕老人於聖誕夜這天在全球發送禮物的進度。

美聯社報導， 由美國和加拿大組成的北美航太防衛司令部（NORAD）宣布今天將一如過去65年，照常追蹤聖誕老人行蹤。不過今年有些變化，並非每個孩子都能和往年一樣，打進司令部電話中心並透過志工來確認聖誕老人下落。

以往通常會有150到160名志工擠進司令部所在地，即科羅拉多泉（Colorado Springs）的皮特森空軍基地（Peterson Air Force Base），採2小時輪班制接聽孩子們的電話，回覆他們聖誕老人是否已經來過他們家的屋頂。

來源：NORAD Tracks Santa YouTube

往年，從美東時間聖誕夜當天早上6時起，總共會有1500人在20小時內輪番進入電話中心參與這項活動，接聽逾13萬通電話。

今年由於COVID-19疫情造成的種種防疫安全限制，志工人數大幅縮減，司令部預料每班輪值人數將不到10 人。

司令部發言人希拉契特（Preston Schlachter）表示：「我們理解這項歷史悠久的傳統，也知道會有些失望，無庸置疑。但我們試著讓所有參與的人平安。」

這項由北美航太防衛司令部舉辦的活動源自1955年，當時科羅拉多泉一家報紙廣告，邀請小孩和聖誕老人熱線，不料誤植電話號碼，結果數十名孩童打到當地司令部，上校蕭普（Harry Shoup）為了不讓孩子失望，將錯就錯要求部下應答，這個傳統就此延續下來。

除了電話中心外，司令部也推出追蹤聖誕老人的網站noradsanta.org，以及社群媒體頁面、亞馬遜（Amazon）Alexa語音助理、車載系統Onstar以及新的手機應用程式，將提供聖誕老人所在位置的最新細節。負責經營社群媒體的團隊會在基地的另一間會議室運作。

追蹤聖誕老人的應用程式很快將在谷歌（Google）和蘋果（Apple）的應用程式商店Google Play及App Store上架。

社群媒體 疫情 航太

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