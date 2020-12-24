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夫首次做全麻手術「硬撐」抗麻藥 醒來慘狀妻笑翻

編譯中心／綜合報導
手術情境示意圖。(Ingimage)
手術情境示意圖。(Ingimage)

一般大型手術醫師會幫患者進行全身麻醉，在患者靜脈注射藥物，並吸入麻醉氣體，失去意識後，不會感受到手術刀劃過皮膚與肌肉時的痛苦，卻有患者試圖「對抗麻藥效力」保持清醒，被推出手術室後的模樣，讓妻子笑翻。

日前一名網友分享，「想起幾年前老公打球時，阿基里斯腱斷掉（聽說像刀子砍腳筋），便到醫院進行全麻手術縫合，第一次全麻手術，我想80%以上的人都會想在手術台上用意志力戰勝麻藥吧？」她表示，老公努力想保持清醒，但最後還是失敗了。

「手術結束後，他醒了過來，眼睛卻是無比乾澀然後痛到爆！感覺眼睛都要瞎了」，妻子後來才知道，原來老公會如此不適，是因為全麻昏迷後他的眼睛沒闔上，醫生也沒注意到，「最後他就拖著一條剛手術完跛腳的腿，跟得了結膜炎的眼睛離開醫院……」，讓妻子哭笑不得。

網友也跟著大笑說，「結果只有眼皮戰勝了麻藥」、「其實上輩子是魚」；有人推測「應該是彈性疲乏，撐太久無法自然闔上」，該妻子回應「我也有想說可能是不是蓋不起來」；也有做過全麻手術的人表示曾想清醒硬撐全程，「我有撐到腦袋視覺區失去功能的一瞬間，視野倒轉讓我嚇到」、「我是麻醉師叫我深呼吸，我一吸記憶直接無縫到恢復室」，甚至有人說「我恨不得麻藥秒生效，讓我脫離緊張跟痛苦」。

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