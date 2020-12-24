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全美最古老聖誕樹大道 車輛排隊龜速賞燈

中央社洛杉磯23日專電
洛杉磯市郊艾塔迪那（Altadena）的聖誕樹大道在今年適逢百年紀念，但受疫情影響，慶祝活動取消，遊客只能在車上賞燈。中央社
洛杉磯市郊艾塔迪那（Altadena）的聖誕樹大道在今年適逢百年紀念，但受疫情影響，慶祝活動取消，遊客只能在車上賞燈。中央社

美國人在疫情下過聖誕，洛杉磯市郊一條百年歷史「聖誕樹大道」，近2公里路程，車輛排隊、龜速前進，家人朋友坐在車內，欣賞1萬4000顆燈泡裝飾的150顆聖誕樹。

華語「遊車河」意謂駕車兜風，用在今年疫情禁令下的美國，正是聖誕節苦中作樂寫照。高大松樹裝上燈泡，形成五彩繽紛的夜幕，樹下車輛燈光連成銀河，路旁標語寫著「請待在車內」、「注意安全、保持堅強，我們會共同度過」。

洛杉磯市郊艾塔迪那（Altadena）聖誕樹大道（Christmas Tree Lane）今年正逢一百年紀念。1883年，市鎮開創者伍柏瑞（John P. Woodbury）設計自家豪宅時，於門口種下兩排來自義大利的雪松種子。

前人種樹，後人享受。儘管伍柏瑞豪宅沒蓋成，卻為後世百年傳統奠下基礎。艾塔迪那居民1920年起在聖誕節期間為松樹點燈，使這段「一英里長的聖誕樹大道」享有全國知名度，照片更印在明信片紅到海外。

往年點燈儀式，搭配合唱團、樂儀隊和各種表演活動，聚集成千上萬人狂歡，遊客漫步樹下，享受過節氣氛。但今年的百年慶祝活動受到疫情攪局取消，遊客只能坐在車上觀賞。

為了延續這項特色，居民從1956年開始成立「聖誕樹大道協會」（Christmas Tree Lane Association），沒有政府或商業贊助，全靠小額捐款購買燈泡，招募志工布置、拆除燈泡。官網介紹，這是全美最古老也是規模最大的聖誕樹燈飾景觀。

除了這條百年歷史的聖誕樹大道，在保持距離之下匯集人氣外，洛杉磯市郊許多住宅區也都維持聖誕傳統，家家戶戶在自家門口草坪上，費盡心思布置燈飾，各種聖誕傳說、卡通動畫、童話故事的角色紛紛現身。

巴沙迪納（Pasadena）上哈斯丁農場（Upper Hastings Ranch）社區每年都以聖誕燈飾吸引遊客到訪，居民免費供應巧克力、蘋果酒等應景的熱飲招待，但今年受到疫情影響，家家戶戶照常爭奇鬥豔展示燈飾，不過社區協會要求客人待在車上觀賞。

洛杉磯市郊艾塔迪那（Altadena）近2公里長的聖誕樹大道（Christmas...
洛杉磯市郊艾塔迪那（Altadena）近2公里長的聖誕樹大道（Christmas Tree Lane），號稱全美最古老也是規模最大的聖誕樹燈飾景觀。中央社

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