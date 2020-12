哈利與梅根公布聖誕賀卡 紅髮亞契超吸睛

英國哈利 王子與妻子梅根 (Meghan Markle)今天公布移居美國加州 之後的首張聖誕賀卡,讓世人一睹他倆19個月大兒子亞契(Archie)的一頭紅髮。

英國「每日郵報」(Daily Mail)報導,這張賀卡是依梅根母親拉格蘭(Doria Ragland)本月稍早所拍相片繪製而成。賀卡可看到夫妻倆在他們位於加州蒙特斯托(Montecito)、價值1470萬美元豪宅的花園中與小亞契和兩隻愛犬玩耍的模樣。

We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

