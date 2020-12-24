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年輕上班族代謝會不好？專家呼籲多喝水

記者黃惠群／台北報導
醫師呼籲上班族要養成喝水習慣，泌尿道問題才不會找上門。圖／123RF
醫師呼籲上班族要養成喝水習慣，泌尿道問題才不會找上門。圖／123RF

台灣榮新診所今年5月至9月的職場健康調查分析，發現上班族健康危機普遍是代謝症候群的相關問題，與三高、體重過重、脂肪肝、尿酸、腎結石有關，醫師呼籲上班族要養成喝水習慣，泌尿道問題才不會找上門。

潘俊伸表示，透過腹部超音波檢查，發現職場上班族容易有腎結石，門診觀察原因可能是上班時間較少補充水分，忙起來常以早餐的一杯飲料打發到下午，長期下來會影響到身體的泌尿系統，尤其女性有時候上廁所不方便，又常常有憋尿問題，就易形成結石。潘俊伸提醒，每日最好要喝2000毫升以上的開水，建議不要喝過多含糖飲料，恐造成身體負擔、體重增加。

潘俊伸建議，即使上班辛苦仍要有充足休息，希望每日睡眠達6至8小時，且要有好的休閒娛樂，不論是看電影、聽音樂，甚至是跟朋友聊天都很好，最好還是有運動的習慣，但基於防疫，建議民眾可以多從事戶外運動，「下班可以去河濱公園跑步、快走」，盡量不要去人多的密閉空間。

又此次調查結果看出上班族血壓異常比例偏高，且有年輕化趨勢；三高問題依舊是上班族健康問題的最大宗，男性尤其嚴重，原因評估與職場壓力、缺乏運動，飲食、作息不正常有關。潘俊伸因此呼籲，大家調整生活型態及飲食習慣，同時定期做體檢，若有異常項目更要定期追蹤。

潘俊伸表示，上班族普遍有視力問題，有些人會忽略眼鏡的矯正度數不夠。

此次調查受檢人數計1700人，其中男性佔48.3%，女性佔51.7%，平均年齡44歲，其中40至50歲佔28%，30至40歲及50至60歲各占25%。

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