我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不避疫！加州940萬人聖誕出遊 恐重蹈感恩節覆轍

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球

編譯中心 / 綜合報導
中國人民幣100元是紅色票面，吻合龍婆萬加的預言內容。圖為示意圖。(ingimage)
中國人民幣100元是紅色票面，吻合龍婆萬加的預言內容。圖為示意圖。(ingimage)

盲眼靈媒「龍婆」萬加（Baba Vanga）早已逝世20多年，但生前留下的諸多預言令世人震撼不已，包含美國911事件、英國脫歐等重大事件都一一實現。如今有傳龍婆曾預言2021年「一條龍將稱霸全球」，外界解讀這條「龍」指的即是中國

根據外媒《太陽報》報導，龍婆萬加預言「一條龍將控制人類」、「3個巨人將三位一體，一些人有紅色鈔票」。外界解讀，龍婆所說的3條龍分別指俄羅斯、印度及中國，因為中國的100元人民幣及俄國5000元盧布皆為紅色紙鈔。

龍婆萬加過去也預測，美國總統川普因連任受挫，離開白宮後將會染上怪病，導致失聰、腦部殘疾，有些人就認為可能是指川普在10月初感染新冠肺炎一事；而俄國總統普亭將在國內被暗殺，且未來歐洲經濟衰退，更恐遭伊斯蘭極端分子化武攻擊給「終結」掉。

龍婆萬加雖早於1996年逝世，但她曾精準預測美國911、英國脫歐及2004年金融大海嘯等多起重大事件，更預測人類將在21世紀初找到癌症治療法，「有一天癌症將被鐵鍊束縛」，且汽油在未來將會停產，火車將可以利用太陽能「飛馳」，而人類將也在200年內與外星人取得聯繫，且5079年人類將面臨世界末日。

美國 中國 癌症

上一則

好萌！大象戴上口罩 扮聖誕老人宣導防疫

延伸閱讀

普亭簽署新法 卸任後可當上院議員、享終身豁免權

普亭簽署新法 卸任後可當上院議員、享終身豁免權
旅行的土星人

旅行的土星人
納瓦尼設局俄國特務 套出投毒真相…「毒內褲」搞鬼！

納瓦尼設局俄國特務 套出投毒真相…「毒內褲」搞鬼！
俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲

俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職
相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴
紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關

紓困支票加到2000元？ 波洛西想「加回去」為何難過關
兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎
裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報