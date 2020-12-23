我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2021年1月移民排期 職業移民中國出生多項推進

1張圖看疫情：全球破7800萬確診 美逾32.2萬死

兩隻喪偶企鵝彼此安慰 德攝影師拍下感人瞬間獲獎

中央社／倫敦23日綜合外電報導
德國攝影師鮑加納在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌（Oceanographic）的海洋攝影獎。取材自instagram.com/tobiasvisuals
德國攝影師鮑加納在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌（Oceanographic）的海洋攝影獎。取材自instagram.com/tobiasvisuals

德國攝影師鮑加納在澳洲一處企鵝保護區，拍下兩隻喪偶企鵝似乎在安慰彼此的感人畫面，拿下今年海洋學雜誌（Oceanographic）的海洋攝影獎（Ocean Photograph Awards）。

英國廣播公司（BBC）報導，獲得社區評選獎（Community Choice Award）的鮑加納（Tobias Baumgaertner）說，有人告訴他，墨爾本這兩隻企鵝最近各自喪偶，似乎常常在一起安慰彼此。

墨爾本聖科達碼頭（St Kilda Pier）有一處企鵝保護區，大約1400隻的神仙企鵝由志工協助監控。神仙企鵝平均身長只有33公分，是世界上體型最小的企鵝。

鮑加納在IG寫道：「一位志工聯繫我，跟我說，白色那隻是年紀較長的母企鵝，失去她的伴侶。左邊另一隻看起來比較年輕的雄企鵝也是喪偶。」

「他們經常見面，彼此安慰，站在一起看著附近城市閃爍的燈光，長達好幾個小時。」

鮑加納說，他在這個企鵝保護區待了3晚，才拍到這張照片。

「因為不能，也不允許使用任何燈光，小企鵝又不斷移動，用牠們的鰭狀肢在彼此背上摩擦，互相清潔。真的是一個鏡頭難求。」

「不過，我在某個美麗的瞬間非常幸運。」

攝影 澳洲 德國

上一則

回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

延伸閱讀

爆乳被特寫 迪麗熱巴全程捂胸 網：這有啥好擋的

爆乳被特寫 迪麗熱巴全程捂胸 網：這有啥好擋的
紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

紐約猶太裔攝影師 鏡頭重現70年代華埠

廣西南寧公園 驚見露臀女子 心理專家：為獲知名度

廣西南寧公園 驚見露臀女子 心理專家：為獲知名度
塞拉山初雪 優勝美地楓黃、雪白美翻天

塞拉山初雪 優勝美地楓黃、雪白美翻天

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？