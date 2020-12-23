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回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

聯合新聞網 / 綜合報導
回教徒侯賽因直言自己買的聖誕吊飾太貴，「可以拿來當傳家寶。」取自ctvnews
回教徒侯賽因直言自己買的聖誕吊飾太貴，「可以拿來當傳家寶。」取自ctvnews

回教徒侯賽因（Mohammad Hussain）今年因為COVID-19疫情被滯留在加拿大無法回巴基斯坦老家度假。於是他生平第一次挑戰「西方人過聖誕」的方式，並將他的觀察放到社群平台Twitter上，竟獲得超過34萬名網友按讚迴響：「說得太貼切了！」

侯賽因之前以為西方人過聖誕很簡單，只要放一棵樹再跟家人交換禮物就好，後來發現「這是個謊言」。他直指西方人聖誕節前置作業太繁瑣，「感覺像多了份兼差」。且很多人花過多心力佈置燈光，「周六想睡覺？可惜不行，快去屋子裡放些燈。周日想睡覺？可惜不行，去房子外放點燈。」

侯賽因提到各家有各自不容許破壞的聖誕節傳統，「如果他們堅持在聖誕節早上吃特定食物，你就別想替換成其他食物，否則他們會殺死你。」

侯賽因直言聖誕吊飾太貴，說自己竟花了15.99美元買一個貝果吊飾，比真實貝果貴3倍，「可以拿來當傳家寶了，如果孫子用壞，我會很生氣。」侯賽指出好在西方聖誕節不會太強調宗教面向，「不然我媽可能會心臟病發。」

網友Carissa讚賞侯賽因的觀察很搞笑，而且有「高達98%精準度」。基督教徒網友Jana Calkins也覺得侯賽因超幽默，但強調「聖誕節是宗教節日。」

聖誕節 社群 心臟病

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