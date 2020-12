回教徒第一次過聖誕 搞笑觀察讓34萬網友大讚太貼切了

回教徒侯賽因(Mohammad Hussain)今年因為COVID-19疫情被滯留在加拿大無法回巴基斯坦老家度假。於是他生平第一次挑戰「西方人過聖誕」的方式,並將他的觀察放到社群 平台Twitter上,竟獲得超過34萬名網友按讚迴響:「說得太貼切了!」

侯賽因之前以為西方人過聖誕很簡單,只要放一棵樹再跟家人交換禮物就好,後來發現「這是個謊言」。他直指西方人聖誕節 前置作業太繁瑣,「感覺像多了份兼差」。且很多人花過多心力佈置燈光,「周六想睡覺?可惜不行,快去屋子裡放些燈。周日想睡覺?可惜不行,去房子外放點燈。」

Growing up, my Muslim family never celebrated Christmas. This year I am not going home, because pandemic, so my roommates are teaching me how to have my first proper Christmas.



I am approaching this with anthropological precision.



Here are a few observations. pic.twitter.com/1WARv5nax4