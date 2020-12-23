我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球破7800萬確診 美逾32.2萬死

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

扁桃腺腫痛不可忽視 護理師：有症狀要趕緊就醫

記者陳夢茹／桃園報導
一旦發生扁桃腺周圍膿瘍，患者會出現嚴重喉嚨疼痛。 圖／聯合報系資料照片
一旦發生扁桃腺周圍膿瘍，患者會出現嚴重喉嚨疼痛。 圖／聯合報系資料照片

扁桃腺腫在小孩或成年人身上都很常見，台灣衛生福利部桃園醫院護理師張嘉宴日前收治一名54歲男病患，患者指出自己多次反覆扁桃腺發炎，現在常出現打鼾、張口呼吸、呼吸中止的問題，決定要入院開刀治療，她提醒，有症狀要趕緊就醫診治，另外，術後護理相當重要。

張嘉宴表示，扁桃腺是位於口咽兩側的淋巴組織，常因為受到細菌感染會造成扁桃腺腫大疼痛，也可稱為扁桃腺炎。就醫診治可由醫師經由喉頭拭子培養或快速鏈球菌抗原測試，通常由鏈球菌感染居多。

談及治療扁桃腺腫的藥物，張嘉宴說，在發燒超過48至72小時或有持續性的全身不適時就給予抗生素；解熱症痛劑，用於發燒、疼痛不適時，以減輕症狀，如自費的喉嚨噴劑（Difflam Forte）；另外還可以使用止血針（Transamin）。

張嘉宴指出，出現以下症狀需手術治療，包括一年發作4次以上、每次超過7天，或者慢性發炎、腫大會影響呼吸、吞嚥或說話功能、頸部淋巴腺持續腫大、扁桃腺過度腫大影響周圍器官，如滲出性中耳炎、耳痛、聽力受損，另外還有因長期慢性發炎，通常有滲出物流出而引起口臭或慢性咽喉炎的症狀，或疑似扁桃腺腫瘤

至於術後照護部分，張嘉宴提醒，冰敷兩側上頸部需24小時，以減輕疼痛及止血，要禁食6小時，冷流（冰淇淋、奶昔）、半流（豆腐、麵）、軟食（魚、粥），避免吃過燙、辛辣、堅硬或太大塊的食物，此外，勿用力咳嗽以防出血，手術後咳出含血液黏液是正常現象，若不斷有鮮血咳出，立即告知護理人員。

台灣 腫瘤 福利

上一則

全球限量！萬寶龍行李箱跨界義輪胎老牌 好看又耐操

下一則

四物湯只適合女性？中醫師糾正錯誤觀念 建議這樣進補

延伸閱讀

安樂居尖兵 陳慧思服務長者18年

安樂居尖兵 陳慧思服務長者18年
台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張
疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院

疫情糟 加州各地紛開設野戰醫院
休士頓首批接種疫苗 幸運護理師名叫Luckey

休士頓首批接種疫苗 幸運護理師名叫Luckey

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？
佛奇：變種病毒「非常可能」已進入美國

佛奇：變種病毒「非常可能」已進入美國