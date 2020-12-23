中國漢堡大戰？麥當勞出Oreo口味 漢堡王推「植物肉」

中國漢堡王23日在官方微博宣布，在北京、上海、廣州、杭州四城同時開賣「真香植物基皇堡」。（取材自微博）

中國 麥當勞21日推出一款名為「給利奧餐肉堡」的新漢堡，由Oreo碎餅乾和午餐肉組合製成。中國漢堡王 23日在官方微博宣布，在北京、上海、廣州、杭州四城同時開賣「真香植物基皇堡」，售價與普通「皇堡」相同，為人民幣26元（約3.9美元）。

近兩年植物肉產品在全球引發熱潮，也吸引了餐飲巨頭們的注意，就中國市場來看，今年初以來，就有肯德基、星巴克、德克士，甚至便利商店全家，分別聯手境內外知名植物肉供應商，開賣植物肉產品。

這次漢堡王的「真香植物基皇堡」，配方和招牌產品「皇堡」一樣保留了火烤特色，售價與普通「皇堡」相同。根據漢堡王官微海報，漢堡中的植物肉原料，由聯合利華旗下的「植卓肉匠（The Vegetarian Butcher）」 提供。

澎湃新聞報導，漢堡王中國首席執行官朱富強透露，「真香植物基皇堡」是在歷時一年多研發，試驗了上百個版本後才決定面世的，之所以在中國市場遲遲未動，是因為中國消費者口味要求很高，一個好植物肉產品要在口味、真肉口感、蔬菜多汁、肉香肉色等多方面滿足條件，才能真正上市。

其實從去年起，漢堡王已經在美國 和歐洲陸續推出過植物肉產品，在美國市場，漢堡王從去年4月起就聯合植物肉供應商Impossible Foods推出了「Impossible Whopper」；在歐洲市場，漢堡王於去年11月聯合「植卓肉匠」也推出了植物肉漢堡，值得注意的是，這次中國漢堡王合作的同樣是植卓肉匠。

該款產品目前僅在中國四大城市上市，但中國漢堡王未來會根據市場反應，採用階梯式的推廣方法，從植物肉接納度更高的一線城市逐漸向新一線城市下沉。

漢堡王於2005年進入中國市場，目前在180多個城市開設超過1,300家餐廳，今年受到疫情影響，延緩了開店速度，但隨著疫情逐漸控制，漢堡王已重啟開店戰略，光在今年第4季就開出門店近100家。