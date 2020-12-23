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史上最完整「狼寶寶木乃伊」出土 來自5萬7千年前

編譯中心／綜合報導
這隻7周大的狼寶寶是目前發現最古老的狼。（取材自unilad）
這隻7周大的狼寶寶是目前發現最古老的狼。（取材自unilad）

一名礦工日前在加拿大育空地區（Yukon）挖到一具57000年前冰河時期的狼寶寶木乃伊。牠身體各部位完整地保存在永凍層（permafrost）裡，肌肉組織清晰可見。

英國媒體地鐵報（Metro）報導，這隻7周大的狼寶寶是目前發現最古老的狼。這類在永凍層發現的動物在北美很罕見，提供研究狼進化的人員更多線索。

美國德梅因大學（Des Moines University）教授咪茜（Julie Meachen）表示這頭狼除了眼睛不見，其餘部分完好無缺，「是有史以來最完整的狼木乃伊，讓我們因此能重建牠的生活。」

咪茜解釋像這樣的木乃伊必須在永凍層死亡，並如同化石形成的過程得迅速被掩埋，「如果屍體在冰凍苔原上放太久，則會被分解或吃掉。」咪茜推測狼寶寶死於突然倒榻的洞穴中。現代灰狼在狼寶寶木乃伊這個年紀通常剛斷奶，研究人員從狼寶寶木乃伊的毛髮和牙齒的化學物質發現牠的母親主要吃水產食物例如季節性的魚類。咪茜很驚訝冰河時期的狼會吃水生食物，「原本以為牠們會吃陸地的野牛或麝牛或其他大型動物。」

研究還發現狼寶寶是俄羅斯、西伯利亞和阿拉斯加等地的古代狼後代，是現代狼的祖先。但咪茜仍有未解謎團：「不知道牠為什麼是洞穴裡唯一的狼，牠的媽媽跟兄弟姊妹的去向呢？」

咪茜說隨著氣候變遷永凍層融化，會有越來越多這類木乃伊出土：「這提供科學研究更多資訊，但也代表地球正在快速變暖。人類真的得引以為鑑。」

來源：Cell Press YouTube頻道

狼寶寶木乃伊除了眼睛不見，其餘部分完好無缺。（取材自unilad）
狼寶寶木乃伊除了眼睛不見，其餘部分完好無缺。（取材自unilad）

地鐵 美國 氣候變遷

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