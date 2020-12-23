我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人領戒後手軟「洛城內戰」109：116輸快艇

急！加州超缺醫護人員 向台灣、澳洲請求借調

零下低溫只穿內褲逃家 5歲童只為找「可口可樂聖誕車」

編譯中心／綜合報導
5歲男童趁父母跟其他5位手足熟睡之際，穿著內褲在攝氏零下5度氣溫跑出門尋找「可口可樂聖誕車」。（取材自mirror）
5歲男童趁父母跟其他5位手足熟睡之際，穿著內褲在攝氏零下5度氣溫跑出門尋找「可口可樂聖誕車」。（取材自mirror）

俄羅斯5歲男童阿特尤（Artyom）上周五凌晨趁父母跟其他5位手足熟睡之際，穿著內褲在攝氏零下5度氣溫跑出門，只為尋找他在電視上看到的「可口可樂聖誕車」。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，阿特尤失蹤3小時後，警察在莫斯科高速公路的巴士站發現全身顫抖的他。

監視器畫面顯示阿特尤當時只穿著內褲跟靴子就走出自家公寓，獨自尋找聖誕老人以及他認為是「火車」的可口可樂卡車。警方說阿特尤沒找到紅色卡車很沮喪，不斷嚷嚷著：「我想看卡車！」警方尋獲阿特尤時他只說出爸媽的名字，記不得家裡住址。

報導指出，阿特尤的父親為一名牧師，育有另外5名親生子女，阿特尤為其養子。阿特尤的父母當天早上7點發現他失蹤後立刻報警。35歲的母親格托夫采娃（Maria Gotovtseva）指出他失蹤的前一晚不斷重複提到電視廣告裡裝飾華麗的火車說「想去看看。」還劃下期待聖誕老人送他的禮物。

格托夫采娃沒料到阿特尤能自己打開門栓跑出家門，搭電梯下5層樓去尋找可口可樂廣告裡的卡車。

阿特尤目前在莫斯科醫院住院，但身體無大礙。社會服務部門將調查阿特尤的父母，確認他們沒疏於照顧阿特尤。

男童心心念念的聖誕卡車。（取材自mirror）
男童心心念念的聖誕卡車。（取材自mirror）

可口可樂 警察 俄羅斯

上一則

忙起來沒日沒夜！哪些生肖老闆是「超級工作狂」？

下一則

61歲奶奶選美5次奪冠 參賽原因超暖心

延伸閱讀

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷

詭異！俄新冠疫苗專家墜樓亡 只穿內褲有刺傷
俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲

俄遭下毒異議人士設局套話 特務說出毒劑藏內褲
英法正努力解決關閉邊境問題 擬重啟貨運

英法正努力解決關閉邊境問題 擬重啟貨運
同鄉會辦公益講座 談與青春期子女「有效交流」

同鄉會辦公益講座 談與青春期子女「有效交流」

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

2020-12-21 02:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了