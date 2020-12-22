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周興哲5首歌大放送 祝福全美華人「賺大錢」

世界新聞網 / 即時報導
周興哲很感恩在困難的時刻，還有很多工作機會。擷自Youtube畫面
周興哲很感恩在困難的時刻，還有很多工作機會。擷自Youtube畫面

19日舉辦的「五力全開Our Hope演唱會」完美落幕，希望用音樂撫慰疫情下的全美華人，製作單位在節目播出後，另將幾位巨星的演出幕後、接受聯合報系「噓新聞」訪問片段，以及對歌迷朋友的祝福，剪輯成花絮影片，當作聖誕節前夕的一份禮物。

情歌創作暖男周興哲不但創下疫情期間舉辦萬人演唱會的全球首例，也寫下個人紀錄，登上時代雜誌與CNN。周興哲表示，很感恩在這樣困難的時刻，自己還有很多工作機會；此次參加「五力全開Our Hope演唱會」，他也大放送，一口氣演唱了五首歌。

影片來源：YouTube

周興哲在訪問中透露，最近正勤練吉他，因為明年開拍的影片中，他將扮演吉他社社長，他也很開心趁此機會可以學習新的樂器。被問及敏感的感情問題，最近剛傳分手的他自我解嘲說，大部分的歌都是分手歌，「所以滿好寫的」。

正如周興哲在演唱會中所唱的《怎麼了》，歌詞中「祝福我最愛的 遇見更愛你的 飛翔著」，他也祝福全美華人朋友在2021年可以賺大錢，「因為這很重要」；被疫情悶壞的大家，也可以出國去玩。

「五力全開Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦，美國麥當勞獨家贊助；主辦單位提醒大家，1月4日前可以上活動官網登記，參加歌手簽名T恤與紀念小物的抽獎，網址ourhope.worldjournal.com。

周興哲在「五力全開Our Hope演唱會」上大放送，一口氣唱了五首歌。擷自You...
周興哲在「五力全開Our Hope演唱會」上大放送，一口氣唱了五首歌。擷自Youtube畫面

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