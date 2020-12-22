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旅館驚見蟒蛇藏馬桶吐舌 網友驚呼：看了我蛋疼

編譯中心／綜合報導
一名男網友入住位於野外的民宿，上廁所時卻驚見一條粗壯的蟒蛇躲在馬桶裡「露出一顆頭且不斷吐舌」，甚至回縮水底完全不見蹤影。取材自臉書
一名男網友入住位於野外的民宿，上廁所時卻驚見一條粗壯的蟒蛇躲在馬桶裡「露出一顆頭且不斷吐舌」，甚至回縮水底完全不見蹤影。取材自臉書

出遊除了期待沿途美景之外，住宿的旅館是否整潔舒適也將影響旅遊的整體品質，若是睡的不好、住的不舒服恐會為這場旅程留下汙點。日前，一名網友安排國內旅遊，入住一間位於野外的民宿，卻在他準備上廁所時驚見一條粗壯的蟒蛇躲在馬桶裡，靠近時還會縮回馬桶裡「完全不見蹤影」，讓網友們看了直呼以後都不敢上廁所了！

來源：臉書

原PO在臉書社團發文，表示近日到外地出遊，訂了一家位處郊野的民宿過夜，但當天晚上當他準備上廁所時，卻驚見馬桶出現恐怖的畫面。

原PO貼出一段影片，當原PO慢慢靠近馬桶時，竟然看見有一條粗壯的黑灰條紋大蟒蛇躲在馬桶裡，蟒蛇還不斷對著空氣吐出長長的舌頭，而當原PO更靠近馬桶時，這條蟒蛇又默默縮回馬桶洞裡，甚至完全看不見蟒蛇的蹤影，讓現場的人直呼好可怕！

影片曝光後，許多人紛紛留言回應，「恐怖！！這上廁所會有陰影吧？」、「蛋疼了一下...」、「上到一半牠才爬上來咬一口怎麼辦，好可怕」、「看完後覺得上廁所都會很怕馬桶欸」、「他還縮回去...尿急的人坐下去不就...」、「看的我屁股都縮起來了」。

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