我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州擬延長「居家令」 聖荷昆谷、南加ICU床位用盡

輕鬆過關！參院91比7票通過9000億元紓困案

湖南女結婚20年 醫院檢查才知是男兒身 丈夫嚇傻

記者賴錦宏／綜合報導
51歲的張女士結婚20年，赴醫院檢查才知是男兒身，丈夫嚇傻。（紅網資料照片）
51歲的張女士結婚20年，赴醫院檢查才知是男兒身，丈夫嚇傻。（紅網資料照片）

近日，湖南省婦幼保健院婦二科收治一名特殊病人。51歲的張女士（化名），一頭披肩秀髮，身材玲瓏有致，皮膚白皙細膩，舉手投足間盡顯女性魅力。對她呵護有加的丈夫陪同其來到省婦幼做婦科檢查，因發現盆腔出現腫塊，被要求住院手術。醫師發現，張女士原是男生，丈夫震驚不已。

據羊城晚報報導，在詢問病史的過程中，醫師發現張女士從未有過月經來潮，也沒有生育過小孩。體檢中的種種反常，引起了醫師注意，經系統檢查，張女士被確診為右側睪丸異位、原發性閉經，是雄激素不敏感綜合症的患者。再經過染色體檢查後，「她」被確認是一名男性。

為了防止睪丸在體內會產生惡變，醫師為她進行了睪丸切除手術，術後恢復良好，身體其他機能以及生理機能也不會受到影響。

湖南省婦幼保健院婦二科副主任醫師李楊表示，「這類患者在胚胎期的時候，就因為基因的異常或是基因的突變導致雄激素受體的不敏感或者缺失，從而讓這一類型的患者沒有正常的發育。」

「由於雄激素受體缺乏，本應發育的男性內外生殖系統中斷，睪丸本身分泌的苗勒氏管抑制因子中斷了女性內生殖系統發展通道，同時睪丸分泌的雄激素會轉化為雌激素，刺激患者第二性徵的發育。」

湖南省婦幼保健院婦二科主任廖湘玲表示，雄激素不敏感綜合症是一種較為罕見的先天性性發育異常疾病，由於雄激素受體基因突變導致，通常傳男不傳女，「我本男兒郎，奈何女兒身」就概括了其特點。這類人群有女性的外形特徵，有乳房發育，有陰道，但沒有月經和生育能力，且「她」的染色體是46XY（男性）。

廖湘玲表示，該病在幼女時期很難被發現，通常是女孩子15歲了還沒有來月經就醫時發現，或是小時候因腹股溝疝手術時發現睪丸而引起重視。這種病雖然極具迷惑性，但通過仔細觀察患者的臨床表現、超聲、基因檢查可明確診斷。

廖湘玲強調，女孩子若15歲了還沒有來月經，做父母的一定要及時帶孩子就醫、排除疾病。

上一則

居民可獵殺…「弓箭穿頭」小鹿聖誕節仍訪加國小鎮

延伸閱讀

中國湖南涉貪警察移交司法途中死亡 多處骨折出血

中國湖南涉貪警察移交司法途中死亡 多處骨折出血
限電停產 義烏工廠搶柴油發電機趕工

限電停產 義烏工廠搶柴油發電機趕工
神舟十號返回艙運抵湖南　韶山毛澤東紀念館長期展出

神舟十號返回艙運抵湖南　韶山毛澤東紀念館長期展出
浙江湖南限電 多家企業被迫停工：訂單怎消化

浙江湖南限電 多家企業被迫停工：訂單怎消化

熱門新聞

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

2020-12-17 06:21
Google日前發生大規模系統服務失效，有一名日本網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖為他在推特上PO出屋外下雪的景象。（取材自推特）

Google當機 在屋內快被凍壞…「被禁的華為」救了他

2020-12-17 00:35
泰胡圖和妻子有三個小孩，他們在2017年做出了一個大決定，把自己家產全部賣掉，他們已經靠著比特幣環遊世界40個國家。取材自Instagram

這一家3年前賣光家產投資比特幣 已環遊世界40國

2020-12-19 02:37
一對夫妻加班到深夜11時多，沒想到回家後，卻看到客廳的桌上放了兩杯水及一張家中小孩留的紙條。（取材自臉書）

夫妻倆加班到深夜回家 見桌上「兩杯水、一張紙」哭了

2020-12-20 23:04
網友教學正確的綁鞋帶方法。示意圖／ingimage

鞋帶孔真實用途「這樣綁」才護腳 物理治療師也認同

2020-12-19 00:35
澳洲一名男子近日帶狗前往海灘散步時，驚見一條傷口處還在滲血的「無頭蛇」，拿網球拍逗弄後竟還活跳跳扭動，並做出類似防禦的動作。Reddit／@JakoNoble

澳洲海灘驚現無頭蛇 男子好奇一戳竟活跳跳

2020-12-17 05:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
米努勤：美國人下周就能領到600元

米努勤：美國人下周就能領到600元
兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼

兩黨紓困案達協議 每人600元 每周300元失業津貼
如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？

如何領取第一及第二波紓困金？誰有資格？
2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星
中「兩頭婚」興起 男女不娶不嫁 孩子只有爺奶沒外公外婆

中「兩頭婚」興起 男女不娶不嫁 孩子只有爺奶沒外公外婆