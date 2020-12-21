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新歌「總是會好的」 彭佳慧寫給歌迷的祝福信

世界新聞網 / 即時報導
彭佳慧分享參加Our Hope演唱會的心情。擷自YouTube畫面
彭佳慧分享參加Our Hope演唱會的心情。擷自YouTube畫面

「五力全開Our Hope線上演唱會」上周六(19日)甫落幕，歌迷猶覺得餘音繞樑、回味無窮時，製作單位另將華語歌壇三位巨星的演出幕後、接受聯合報系「噓新聞」訪問片段，以及對美國華人朋友的祝福，剪輯成花絮影片，加碼送給大家，當作聖誕節前夕的一份美好禮物。

「我可以寫歌給大家聽嗎？」金曲歌后彭佳慧一接到Our Hope演唱會的邀約，立刻跟經紀人表達了她的心意。「相信這一切 總是會好的 / 黑夜有星光陪伴 不怕寂寞 / 當月亮親吻海洋 思念的輪廓 / 太陽升起 一切就好了 / 太陽升起 我們都好了」深情的文字，配上婉轉的唱腔，相信華人歌迷們都被「鐵肺歌后」的柔情所感動。

影片來源：YouTube

「能夠唱歌給這麼多人聽，真的很開心」，彭佳慧提到，因為疫情關係，很多朋友、家人、夫妻、戀人可能分居在地球的兩邊，彼此已經很久沒有見面，所以她希望像寫一封信一樣，鼓勵歌迷朋友，在歲末年終時，「用音樂的力量去安慰大家，總是會好的、疫情總是會過去的」。

彭佳慧也回憶起從2012到2013年，因為演出工作滿檔，「一直飛飛飛」；今年無法飛到別的地方工作，反而增加了她與家人相處的機會，可能少賺了一些錢，但更多的收穫是增加親情、有機會擔任金曲獎評審、製作新的專輯。

彭佳慧說，2020是一個非常特別的年份，一定會一直被提起、也會一直被記住，雖然疫情阻礙了我們很多的行動，但它也增加我們很多很美好的關係；她鼓勵大家「不要對愛失去信心」，在自己可以努力的範圍內，不要放棄，「總有一天我們還是可以約好在某一個地方見面」。

「五力全開Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦，美國麥當勞獨家贊助；主辦單位提醒大家，1月4日前可以上活動官網登記，參加歌手簽名T恤與紀念小物的抽獎，網址ourhope.worldjournal.com。

彭佳慧演唱新歌「總是會好的」時專注投入的神情。擷自YouTube畫面
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疫情 美國 華人

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