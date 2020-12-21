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蟒蛇上桌？若通過檢驗 「緬甸蟒」將成佛州新菜色

編譯張君堯／綜合報導
佛州生態系深受緬甸蟒蛇所害，為了去除外來種威脅，科學家們正在檢驗緬甸蟒的汞含量，一旦確認對人體無害，佛州各處餐廳都能將其加入菜單，民眾抓到蟒蛇也可以食用。（Getty Images）
佛州生態系深受緬甸蟒蛇所害，為了去除外來種威脅，科學家們正在檢驗緬甸蟒的汞含量，一旦確認對人體無害，佛州各處餐廳都能將其加入菜單，民眾抓到蟒蛇也可以食用。（Getty Images）

佛州生態系深受緬甸蟒蛇所害，為了去除外來種威脅，科學家們正在檢驗緬甸蟒的汞含量，一旦確認對人體無害，佛州各處餐廳都能將其加入菜單，民眾抓到蟒蛇也可以食用。

緬甸蟒並非佛州的原生動物，很有可能是被人養來當成寵物後野放或逃脫進入環境，從1980年代開始大舉入侵佛州南部，對當地野生動植物構成嚴重威脅。

佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（FWC）鼓勵民眾盡可能地捕殺緬甸蟒，發言人尼爾（Susan Neel）透露，與佛州衛生單位合作的汞含量篩檢仍在初期階段，目前還在收集足夠的檢體。

尼爾表示，這項研究的目的是開發和分享佛州緬甸蟒的食用建議，並進一步向公眾宣傳，希望可以靠著當地居民吃掉蟒蛇來限制其族群發展。

為研究提供協助的「蟒蛇消除計畫」經理柯克蘭（Mike Kirkland）指出，佛州沼澤的汞含量很高，麻煩的是蟒蛇位於食物鏈頂部，汞含量也許會超標，不過若研究結果確定可以安全食用，那的確能減少緬甸蟒的數量。

「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾（Donna Kalil），已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會自己購買汞檢測套件來測試，一旦確認可以吃，就使用高壓鍋讓肉變得更軟嫩，然後加入義大利麵醬或辣椒翻炒，有時甚至還把蟒蛇肉曬成肉乾，她透露「蟒蛇的肉相當美味」。

儘管卡利爾熱愛蟒蛇，還稱蟒蛇為「宏偉的生物」，但她仍強調牠們對佛州野生動植物構成的風險以及生態系統的嚴重破壞。

「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾，已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會使用高壓鍋讓肉...
「蟒蛇消除計畫」的女獵人卡利爾，已抓獲並安樂死473條緬甸蟒，她會使用高壓鍋讓肉變得更軟嫩，然後加入義大利麵醬或辣椒翻炒，有時甚至還把蟒蛇肉曬成肉乾。（取材自Instagram）

佛州 緬甸 義大利

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