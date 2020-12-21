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遊民改造變「型男」爆紅 家人認出：以為他死10年了！

聯合新聞網／綜合報導
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）
遊民大變身影片爆紅。（取材自alessandrolobo_IG）

巴西遊民吉馬良斯（João Coelho Guimarães）日前接受當地理髮時裝店老闆羅伯（Alessandro Lobo）援助，替他剪髮修容、還為他全身換上新行頭。吉馬良斯大變身的影片獲得1萬多名Instagram網友按讚，失聯10年的家人甚至因此認出他，驚喜表示：「以為他死10年了！」

印度新聞頻道Times Now報導，吉馬良斯的妹妹看到照片後聯繫羅伯，也在月中跟吉馬良斯碰面，但吉馬良斯拒絕跟妹妹回家。妹妹不解表示：「我們想解救吉馬良斯。他有一個家庭，他永遠都不會缺少愛。我們不知道他為什麼過著這樣的生活，但是他必然有他的理由。」吉馬良斯妹妹強調自己將繼續聯繫吉馬良斯，之後也會設法再來看他。

羅伯表示吉馬良斯非常「害羞寡言」，變身前他原本被茂盛的鬍鬚頭髮遮蓋住大半邊的臉，但現在充滿自信且「很滿意他的新造型」。

報導指出，吉馬良斯10年來以撿垃圾維生，羅伯（Alessandro Lobo）看到吉馬良斯問他要不要吃東西，吉馬良斯婉拒但詢問羅伯能否幫忙修剪鬍子。羅伯替吉馬良斯修容剪髮後，還提供他三件襯衫、一條褲子、一件夾克以及幾雙新鞋。羅伯將這段經歷放上社群平台，希望鼓勵其他企業救援無助的人們。

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