為搶PS5…2女沃爾瑪互毆 騎上身、狠踹頭「彷彿MMA」

北卡州一間超市有兩名女子因搶購PS5而大打出手。（取材自Twitter）

電玩遊戲主機PS5至上個月開賣以來，全球各地玩家瘋搶，缺貨情況讓許多玩家有錢也不見得買得到。北卡羅來納州 日前有一間超市還剩下最後一台PS5，結果兩名客人為了爭搶當場大打出手，過程也被路人拍下上傳網路，引起一陣熱議。

香港 01報導，事情發生在北卡州夏洛特市（Charlotte）的一間沃爾瑪 超市（Walmart），該門市12月13日開始販售PS5，吸引玩家排隊搶購。期間一名紮着長辮的女子對著正在收銀處排隊、穿黑色帽T的女子大罵：「你到底是想怎樣？」長辮女之後還邊罵邊脫下口罩及外套，作勢要打人，引來其他客人注視。

根據影片內容，兩位女客人立刻拳腳相向，儘管一旁的客人想出手勸架也無不成功，之後更多的客人前來圍觀、攝影，甚至以她們打架的畫面當背景自拍。

長辮女衝上前主動攻擊黑衣女。（取材自Twitter）

黑衣女再次衝上前用腳朝長辮女的頭部又踩又踢。（取材自Twitter）

黑衣女被長辮女攻擊後，立刻還擊，一手直接抓着對方的長辮，並順勢推倒了她，整個人騎坐在對方身上，彷彿是在MMA式打架。黑衣女似用拳頭狂毆長辮女的頭部，雖然一度被路人拉開，但又再次衝上前去很踹長辮女的頭部，直到一名男客人強行抱開黑衣女，才停止這場鬧劇。

報導指，最後警方接獲報案來到店裡時，女客人已離開，兩人都沒有成功買到PS。

來源：VESA Channel YouTube