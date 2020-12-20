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法「冰人」打破紀錄！浸在冰塊內2小時35分43秒

編譯田思怡／即時報導
34歲的萬丹多爾普19日浸在一個裝滿冰塊的玻璃缸內，長達2小時35分43秒，打破世界紀錄。（取材自推特@melaniecottrez）
34歲的萬丹多爾普19日浸在一個裝滿冰塊的玻璃缸內，長達2小時35分43秒，打破世界紀錄。（取材自推特@melaniecottrez）

法國一名醫護人員為了做公益，把自己埋在冰塊裡長達2小時35分43秒，打破世界紀錄。

34歲的「冰人」萬丹多爾普（Romain Vandendorpe）19日浸在一個裝滿冰塊的玻璃缸內，只露出頭部，他泡了2小時35分43秒的冰塊浴，比之前的紀錄長了40分鐘。

萬丹多爾普說，他訓練自己藉由控制認知神經，突破人類極限，也就是靠幻想和集中精神，「讓自己處於做白日夢的狀態」。

萬丹多爾普在法國北部瓦特勒洛市（Wattrelos）大約50人面前表演這項神技。

他之前的訓練包括坐在裝滿冰塊的按摩浴缸裡、坐在容量500公升的冰櫃裡，並在法國滑雪勝地夏慕尼把自己埋在雪裡。

萬丹多爾普是在四歲女孩奧古絲汀（Augustine）兩年前死於腦癌後，決定透過這項壯舉為罹癌的兒童募款。

他在奧古絲汀去世前幾天與她會面。他對所有對抗癌症兒童傳達的訊息很簡單：「永遠懷抱希望。」

瓦特勒洛市的奧古絲汀基金會表示，在萬丹多爾普泡在冰塊裡的時間內，每個人每分鐘可捐款1歐元。

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