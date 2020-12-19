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結婚41年！老公每天午餐總被「咬一口」 真相超甜蜜

編譯中心 / 綜合報導
結婚近41年，崔西(左)和克里夫還是相當恩愛。取材自臉書
結婚近41年，崔西(左)和克里夫還是相當恩愛。取材自臉書

社群網路發達，不少情侶會放上兩人合照或是禮物放閃，但這張麵包照可以敵過上千萬個閃光照，德州有一對夫妻結婚了41年，老婆幫老公準備愛妻便當的時候，都會先吃上一口，背後原因甜到爆，也讓其他人看了直呼「完全是恩愛夫婦典範。」

綜合報導，崔西(Tracy Howell)和丈夫克里夫(Clifford)結婚近41年，兩個人感情很好，崔西每天都會幫老公準備午餐，有時候還會直接到他的公司，跟他一起用午餐，直到有一次老公說了一句「跟愛人一起吃午餐，總覺得特別好吃。」

至從這次之後，崔西想到了一個好點子，她在準備完午餐後「都會咬一口再裝好」。剛開始克里夫看到午餐有被吃過的跡象時，還以為是家裡有老鼠，後來問了妻子，崔西才坦言「因為不能每次都陪你吃午餐，所以才會在你的午餐咬一口，這樣就有『陪你吃飯』的感覺。」克里夫聽完也相當感動。

崔西還說原來兩個人第一次約會時，克里夫就當場求婚，她也表示兩人出門前還會互相留下紙條傳意，崔西覺得夫妻間每天表達愛意是很自然的事，說出來會比「假設」相愛更好，大家應該要學會說出口。

這個貼文也吸引了3.4萬人按讚，網友也喊「太甜蜜了」、「讓人羨慕的感情」、「好鼓舞人心」、「克里夫，你有一個偉大的妻子，你是幸運的人」、「你們就是模範夫妻」，崔西看到這麼熱烈的迴響也再度回應「我不知道這則貼文會引起這麼多人關注，實在太驚訝了。」

崔西每天都會先咬一口克里夫的午餐，想讓他有種「一起吃午餐」的感覺。取材自臉書
崔西每天都會先咬一口克里夫的午餐，想讓他有種「一起吃午餐」的感覺。取材自臉書

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