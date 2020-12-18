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「喜歡也不說出口」3大超被動星座 巨蟹、水瓶愛自閉

記者劉小川／台北報導
哪些星座你不主動聯繫，他就因此失去聯繫？圖／摘自pexels
哪些星座你不主動聯繫，他就因此失去聯繫？圖／摘自pexels

許多人在談戀愛時，總會希望接到對方任何關心短訊，為自己的一天幸褔加滿分，以下3個星座天生被動，但並非不喜歡妳，只是他們需要更多的主動出擊來攻破心房。

水瓶座

天生高冷擁有自己世界的水瓶座，才懶得去你的世界悠遊。圖／摘自pexels
天生高冷擁有自己世界的水瓶座，才懶得去你的世界悠遊。圖／摘自pexels

天生高冷的水瓶座擁有著獨特的個人魅力，不喜歡與麻煩、牽扯有任何關係，即便是再好的朋友，也會為自己做好逃開的最好打算。住在不同世界的水瓶座，獨立而堅強別人進不去他的世界，自己也不想出來，在社交圈中的水瓶座屬於被動型，若沒有太多出擊，他也不會有過多的欲望與你牽扯。

金牛座

害羞內向的金牛不懂得表達自己內心的渴望。圖／摘自pexels
害羞內向的金牛不懂得表達自己內心的渴望。圖／摘自pexels

內向、害羞的金牛寶寶，最不懂得怎麼跟他人相處，只想要活在自己舒適範圍內，踏實過著想要的生活，並規律來安排一切。朋友本就不多的金牛座，不會因為有特別的小事情去叨擾別人，在感情上又是特會忍耐的那一方，即便很喜歡對方也有主動的欲望，但在心中掙扎了許久就會放棄主動聯繫的念頭。

巨蟹座

多慮的巨蟹座就連要不要主動，都在再三考慮。圖／摘自pexels
多慮的巨蟹座就連要不要主動，都在再三考慮。圖／摘自pexels

也是個性偏內向的巨蟹，對於周遭事物特別敏感，所以在各方面容易多慮，對於別人口中所謂的「簡單事情」是很難想透，還會覺得對方不夠細膩。

要巨蟹座主動聯繫，也是考慮一大堆，還沒來得及聯繫對方，就先被自己的心眼給打倒了，還是無法鼓起勇氣。不愛跟麻煩是打交道的巨蟹座，在生活中有很多生疏的事物，就如同身邊有許多巨蟹座都是「路癡」，跟被動的個性有關，心裡想著只要記得怎麼走就好，把路名記下來很占記憶體。

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