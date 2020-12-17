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iPhone從直升機墜落「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

編譯張君堯／綜合報導
僅僅只裝有一般矽膠保護殼和螢幕保護貼的手機，尋回後功能竟保持正常，僅外觀有些刮痕。(取材自YouTube)
僅僅只裝有一般矽膠保護殼和螢幕保護貼的手機，尋回後功能竟保持正常，僅外觀有些刮痕。(取材自YouTube)

一名紀錄片製作人近日搭乘直升機遊覽巴西時，手上的iPhone 6s被強風吹落，不過隔日在沙灘上尋回，神奇的是手機不但能正常使用，更意外拍下墜落的整個過程。

這名製片人名叫加利托（Ernesto Galiotto），日前他搭直升機在里約熱內盧卡波弗里奧（Cabo Frio）的海灘上空取景，當時他將手機伸出窗外拍攝美景，沒想到才剛回頭講話，一陣強風就直接把手機吹走，從600公尺的高空中墜落。

當時手機正開啟著錄影模式，正好拍下整個墜落過程，只見手機在空中劇烈地不停旋轉，畫面也不斷變換，最後花了約15秒才掉到沙灘上。

製片人加利托（圖左）日前搭乘直升機在巴西的海灘上空取景，當時他將手機伸出窗外拍攝...
製片人加利托（圖左）日前搭乘直升機在巴西的海灘上空取景，當時他將手機伸出窗外拍攝，沒想到一回頭講話，強風就直接把手機吹走，從600公尺的高空中墜落。(取材自YouTube)

原本加利托擔心手機可能會砸中地面的人，不過他仍抱著一絲希望，隔天竟靠著尋機功能，成功在海灘上找回他的iPhone 6s，更神奇的是，這台只裝有一般矽膠保護殼和螢幕保護貼的手機，功能竟維持正常，只是外觀有些刮痕，整體上並沒有太大的損壞。

加利托表示，自己始終相信如果手機沒有掉進水裡，就一定會找回來，不過他也承認如果將這件事告訴別人，根本不會有人相信。

事後，加利托將經過製成影片，並分享在自己的YouTube頻道上。曝光後，有網友開玩笑稱手機當時一定是開了「飛航模式」，有人則說這是最棒的手機防摔測試，還有人覺得這段影片很快會被蘋果拿去當作官方廣告。

遺失手機後加利托仍抱著一絲希望，隔天竟靠著尋找手機功能，成功在海灘上尋回。(取材...
遺失手機後加利托仍抱著一絲希望，隔天竟靠著尋找手機功能，成功在海灘上尋回。(取材自YouTube)

來源：Folha da Terra Digital YouTube

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