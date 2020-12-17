撿到龍涎香？她拿熱針「驗貨」秒變火球 真相嚇壞了

英國38歲女子克魯絲日前在海灘散步時，撿回一個冠狀物體，她聽從網友建議拿熱針戳刺「驗貨」，卻意外引燃物體，事後才知道這是一顆二戰留下的手榴彈。(取材自Jodie Crews臉書)

英國 一對母女日前到海灘散步時，發現一個疑似化石的怪狀物體，於是在網友的建議下拿熱針戳刺「驗貨」，看看是否為價值連城的「龍涎香」。沒想到，熱針一刺卻讓物體冒起陣陣白煙，甚至開始燃燒，事後消防員證實此物體應是二戰時留下的手榴彈。

根據每日郵報報導，英國38歲女子克魯絲（Jodie Crews）日前帶著8歲女兒伊莎貝拉（Isabella）到肯特郡（Kent）海灘散步，途中發現一塊疑似化石或骨頭的怪狀物體，便決定把它帶回家。克魯絲將此物拍照上傳到考古社團中，有網友猜測應該是價格不斐的「龍涎香」，並建議她拿熱針戳一下「驗貨」，沒想到一試後卻冒出大量白煙。

克魯絲表示，物體冒出大量白煙後瞬間成了一團火球，情急之下只好把它丟進水槽中，火團當場將塑膠水槽燒毀，附近鄰居聽見一陣騷動趕緊打電話向消防隊求救。最後，消防人員證實這應該是二戰時期留下的手榴彈，並指手榴彈通常會有一層蠟保護外表，但熱針戳刺破壞了蠟層才會引燃手榴彈。

事後，克魯絲坦言被嚇壞了，並保證不再隨意從海灘撿東西回家，她也表示「我的女兒非常勇敢，她跑到安全的地點尋求幫助，我為她感到驕傲」。