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當「超級果粉」得花多少錢？幾乎可買一台特斯拉

編譯中心／綜合報導
CNN精算出想當一名「超級果粉」需花費224萬元台幣。(路透)
CNN精算出想當一名「超級果粉」需花費224萬元台幣。(路透)

Apple公司是3C市場中穩佔中高階產品龍頭，然而若是買下所有最高規格產品，成為一名「超級果粉」的話，那將花費多少錢？就有外媒算出想當一名超級果粉恐怕得花上8萬元價格才符合身分。

 根據《CNN》報導，以iPhone來說，目前最貴的是iPhone 12 Pro Max，若以高規512GB版本而言，則要價台幣1099元；若再加購防盜系統Apple Care+、MagSafe保護殼與MagSafe充電器，總價將超過新台幣約50,000元。

Apple Watch也是備受果粉們喜愛的產品之一，而搭配最貴的愛馬仕系列錶帶的Apple Watch，另再加購Apple Care+保護裝置的話，要價1648元。

除此之外，Mac電腦也是果粉們升級辦公室配備的主力商品，購買目前最貴的Mac Pro電腦要價5999元，若將配備完整升級至最高規格則需花費5萬4447元，再加上最高級的Pro Display XDR 6K顯示器，則需再多花6萬元。

除了上述產品外，Apple公司還推出許多高科技產品供消費者選擇，如MacBook Pro、iPad Pro、HomePod與Apple TV，但成為一名終極果粉到底需要付出多少代價？《CNN》算出需要付出將近8萬元，在海外市場幾乎等同入手一台頂配特斯拉（Tesla）電動車。

Apple Apple Watch iPhone

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