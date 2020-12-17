華裔網紅歌手Jason Chen、蔡恩雨 12/19熱情獻唱

華裔網紅歌手Jason Chen及馬來西亞歌手蔡恩雨，12/19線上唱出新希望。(本報資料照)

疫情 持續延燒下，為鼓勵全美華人 走出疫情、迎接全新的2021年，世界日報特於歲末(12月19日)舉辦一場「五力全開OurHope線上演唱會」，希望藉由不同歌手的溫柔嗓音與動人旋律，讓無法外出觀看表演的華人朋友，可以享受在家欣賞演唱會的樂趣。

這場演場會是由世界日報主辦、美國麥當勞獨家贊助播出，特別邀請到台灣藝人周興哲、林宥嘉、彭佳慧外，還有在YouTube 翻唱歌手曲目成名的Jason Chen(陳以桐)，以及蔡恩雨(Priscilla Abby)共同在線上演出。

Jason Chen表示，「今年大家都很辛苦，能夠在線上演唱歌曲獻給大家，覺得很開心」。身為華裔雙語流行歌手，Jason Chen原為Youtube翻唱紅人，近年陸續推出自己原創歌曲及專輯，截至上月止，個人YouTube頻道已有194萬人訂閱、超過3.8億點閱數。Jason Chen雖在美國長大，但中文程度不錯，能用中文在網路上與粉絲互動。

Jason Chen憑藉天賦、良好的音樂造詣，加上網路高人氣，在2011年發行了首張個人原創專輯Gravity，專輯中一首名為Best Friends的中文歌曲，是他在年輕時寫的一首關於戀愛的歌，目前已獲得超過3,000萬觀看次數。12月19日當天，他也會親自為大家演唱這支動人歌曲。

影片來源：YouTube/World Journal

蔡恩雨則表示，「能夠受邀在這個艱難的一年，為大家線上唱歌及加油打氣，是一件很開心的事，邀請喜歡音樂、支持音樂的朋友，12月19日不見不散」。蔡恩雨是馬來西亞華人，也是華語樂壇中的電音女歌手，因翻唱電子舞曲而在網路暴紅，她另外還有「電音公主」之稱號。

蔡恩雨的原創單曲I Love The Sky，曲風輕快、歌詞十分朗朗上口，聽著她的聲音與創作的音樂，讓人感受一股青春及希望的活力。這首歌的官方音樂視頻(MV)已經在她的YouTube頻道上，獲得高達850萬觀看數。

影片來源：YouTube/World Journal

Jason Chen及蔡恩雨提醒喜愛音樂的朋友們，記得上「五力全開OurHope線上演唱會」活動網站，提前登記便有機會獲得他們親筆簽名的麥當勞T恤。他們也邀請大家12月19日美東晚上9點，一定要記得觀賞「五力全開Our Hope線上演唱會」(網址ourhope.worldjournal.com)，一起迎接2021年新希望。