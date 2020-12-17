我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國總統馬克宏確診新冠肺炎 宣布自我隔離7天

1張圖看疫情：美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

編譯周辰陽／即時報導
美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社
美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

新冠肺炎延燒全球，輝瑞、莫德納與牛津疫苗抗疫被寄予厚望。但是已過往例子來看，高度傳染性疾病在疫苗問世後，花了多久時間才絕跡？牛津大學馬丁學院研究員、Our World in Data網站創辦人羅瑟（Max Roser）特別製圖說明。

天花被認為是人類史上最致命的一種疾病，從古埃及直到1978年間，造成超過5億人死亡。一旦被傳染，約三之一患者喪命，倖存者則帶著毀容性傷疤度過餘生。

英國醫師詹納（Edward Jenner）於1796年發現牛痘可預防天花後，首都倫敦的天花死者數就開始逐步下降。天花疫苗成功防範1870年代的疫情大暴發，患者數目於隨後數十年間持續減低，最後於1930年代在英國絕跡，1980年代成為全世界第一個被疫苗撲滅的疾病，整個過程花了約184年。

小兒麻痺暴發常見於20世紀前半，夏季特別明顯，患者多為孩童。儘管多數案例症狀輕微，重症孩童會出現局部癱瘓，或因控制呼吸的肌肉攤換而死，本來只能靠鐵肺進行由數周到數年治療，但美國醫師沙克（Jonas Salk）於1955年開發出疫苗，患者與死者數目立刻出現驟降，一年之內直接腰斬，1979年於美國絕跡，花了24年時間。

麻疹9世紀首見於法國巴黎，同樣具有高度傳染性，還會引發肺炎與腦腫脹等致命病症。美國醫師恩德斯（John Enders）於1954年分離出病毒，率領研究團隊開始著手研發疫苗，1961年證實有效，1963年後開始施打。

患者數1年後略為上升，接下來4年則呈現驟減，一度於2000年在美國絕跡，花了37年時間。但之後因接種率下降而捲土重來，目前據信全球每年約70%孩童進行麻疹預防接種。

天花被疫苗撲滅時間圖表，分界線為英國醫師詹納於1796年發現牛痘可預防天花，19...
天花被疫苗撲滅時間圖表，分界線為英國醫師詹納於1796年發現牛痘可預防天花，1980年代成為全世界第一個被疫苗撲滅的疾病。畫面翻攝：ourworldindata.org
美國麻疹被疫苗壓制時間圖表，分界線為恩德斯研究團隊研發疫苗於1963年後開始施打...
美國麻疹被疫苗壓制時間圖表，分界線為恩德斯研究團隊研發疫苗於1963年後開始施打，一度於2000年在美國絕跡，卻因接種率下降而捲土重來。畫面翻攝：ourworldindata.org
美國小兒麻痺被疫苗撲滅時間圖表，分界線為美國醫師沙克於1955年開發出疫苗，可見...
美國小兒麻痺被疫苗撲滅時間圖表，分界線為美國醫師沙克於1955年開發出疫苗，可見到患者與死者數目立刻出現驟降，一年之內直接腰斬。畫面翻攝：ourworldindata.org

疫苗 美國 英國

上一則

澳洲海灘驚現無頭蛇 男子好奇一戳竟活跳跳

延伸閱讀

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房

美國首例 她打輝瑞疫苗10分鐘…送進加護病房
紐約州新冠病例破80萬 葛謨：疫苗免費

紐約州新冠病例破80萬 葛謨：疫苗免費
增產疫苗 聯邦政府磋商輝瑞 拜登最快下周公開接種

增產疫苗 聯邦政府磋商輝瑞 拜登最快下周公開接種
新聞評論／打開採購黑箱 才能解決疫苗之亂

新聞評論／打開採購黑箱 才能解決疫苗之亂

熱門新聞

煮泡麵時加入些青菜、肉、蛋，瞬間美味升級。圖／ingimage

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

2020-12-12 04:07
以色列國防部太空總署前主管艾希德在以國最大報「新消息報」專訪透露，外星人是真的。（取材自推特）

人類已和外星人接觸！以國衛星之父曝 川普想揭密被阻

2020-12-09 20:31
阿拉斯加航空12日班機驚見一名男子在機翼上。（取材自推特）

乘客嚇壞！飛機正要起飛 驚見男子在機翼上行走

2020-12-13 21:49
男子不准未婚妻穿白色婚紗，只因她「非處女」。圖為示意圖。（ingimage）

男不解為何被未婚妻毀婚 網民見原因開罵：你很噁心！

2020-12-13 01:00
Space X於美東時間9日在德州進行「星艦」（Starship）火箭原型試飛，未料在降落時，著陸失敗發生爆炸。(Getty Images)

SpaceX「星艦」火箭落地爆炸！墜地成一團火球

2020-12-09 20:44
美國一名女子喝酒喝到不醒人事，隔天醒來竟發現自己正在「騎馬」，就連身邊的人都說著她完全聽不懂的西班牙語，這時她才驚覺自己跨越了美墨邊境。（取材自TikTok）

美國女子喝醉睡著 醒來竟在墨西哥叢林騎馬狂奔

2020-12-12 23:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果

麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果