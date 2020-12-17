高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

美國護理師妮可．張（Nicole Chang）16日在雷根加大洛杉磯分校醫療中心接受新冠肺炎疫苗接種。歐新社

新冠肺炎延燒全球，輝瑞、莫德納與牛津疫苗 抗疫被寄予厚望。但是已過往例子來看，高度傳染性疾病在疫苗問世後，花了多久時間才絕跡？牛津大學馬丁學院研究員、Our World in Data網站創辦人羅瑟（Max Roser）特別製圖說明。

天花被認為是人類史上最致命的一種疾病，從古埃及直到1978年間，造成超過5億人死亡。一旦被傳染，約三之一患者喪命，倖存者則帶著毀容性傷疤度過餘生。

英國 醫師詹納（Edward Jenner）於1796年發現牛痘可預防天花後，首都倫敦的天花死者數就開始逐步下降。天花疫苗成功防範1870年代的疫情大暴發，患者數目於隨後數十年間持續減低，最後於1930年代在英國絕跡，1980年代成為全世界第一個被疫苗撲滅的疾病，整個過程花了約184年。

小兒麻痺暴發常見於20世紀前半，夏季特別明顯，患者多為孩童。儘管多數案例症狀輕微，重症孩童會出現局部癱瘓，或因控制呼吸的肌肉攤換而死，本來只能靠鐵肺進行由數周到數年治療，但美國 醫師沙克（Jonas Salk）於1955年開發出疫苗，患者與死者數目立刻出現驟降，一年之內直接腰斬，1979年於美國絕跡，花了24年時間。

麻疹9世紀首見於法國巴黎，同樣具有高度傳染性，還會引發肺炎與腦腫脹等致命病症。美國醫師恩德斯（John Enders）於1954年分離出病毒，率領研究團隊開始著手研發疫苗，1961年證實有效，1963年後開始施打。

患者數1年後略為上升，接下來4年則呈現驟減，一度於2000年在美國絕跡，花了37年時間。但之後因接種率下降而捲土重來，目前據信全球每年約70%孩童進行麻疹預防接種。